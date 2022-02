முதன்முறையாக தெலுங்கில் டப்பிங் பேசும் சூர்யா

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் சூர்யா நடித்துள்ள படம் எதற்கும் துணிந்தவன். பாண்டிராஜ் இயக்கியுள்ள இந்தப் படம் வருகிற மார்ச் 10 ஆம் தேதி திரைக்குவரவிருக்கிறது.

இந்தப் படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக பிரியங்கா மோகன் நடிக்க, சத்யராஜ், சரண்யா பொன்வண்ணன், வினய், சூரி உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர். டி.இமான் இந்தப் படத்துக்கு இசையமைக்க, ரத்னவேலு இந்தப் படத்துக்கு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.

இந்தப் படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது. இந்த நிலையில் தெலுங்கிலும் நடிகர் சூர்யாவே டப்பிங் பேசியுள்ளார். தெலுங்கில் நடிகர் சூர்யாவின் படங்களுக்கென நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

A pakka treat for Telugu fans @Suriya_offl dubs in his own voice for the telugu version of #ET!@pandiraj_dir #Sathyaraj @immancomposer @RathnaveluDop @priyankaamohan @VinayRai1809 @sooriofficial @AntonyLRuben #ఈటి pic.twitter.com/TvYKH18wOi