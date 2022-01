நடிகை குஷ்புக்கு கரோனா

நாட்டில் அதிகரித்து வரும் கரோனா மற்றும் ஒமைக்ரான் தொற்று பரவலால் பல அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் பலரும் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், நடிகையும் பாஜக நிர்வாகியுமான குஷ்புக்கு கரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அவர் டிவிட்டர் பக்கத்தில் ‘ நேற்று மாலை வரை நன்றாக இருந்தேன். இன்று கரோனா உறுதியாகியுள்ளது. அதனால், என்னை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டேன்’ எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று காலை நடிகை ஷோபனா தனக்கு ஒமைக்ரான் உறுதியானது எனத் தெரிவித்திருந்த நிலையில் நடிகை குஷ்புவின் பாதிப்பும் திரைத்துறையினரிடம் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

Ok. finally #Covid catches up with me after dodging last 2 waves. I have just tested positive. Till last eve i was negative. Have a running nose,did a test n Voila! I have isolated myself. Hate being alone. So keep me entertained for the next 5 days. N get tested if any signs