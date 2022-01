கரோனாவிலிருந்து முற்றிலும் குணமான கீர்த்தி சுரேஷ்

நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் தனக்கு கரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக்கொண்டுள்ளதாகவும் கடந்த வாரம் அறிவித்தார். அவர் விரைவில் குணமடைய பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

இந்த நிலையில் கீர்த்தி சுரேஷ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கரோனாவில் இருந்து முற்றிலும் குணமாகிவிட்டதாக அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் எழுதியுள்ள பதிவில், நெகட்டிவ் என்ற வார்த்தை தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் பாசிட்டிவ். உங்களின் அன்புக்கும் பிரார்த்தனைக்கும் நன்றி. உங்களுக்கு இனிமையான பொங்கல் மற்றும் சங்கராந்தி இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் என்று குறிப்பட்டுள்ளார்.

இதையும் படிக்க | சூர்யாவின் 'எதற்கும் துணிந்தவன்': வெளியான முக்கிய தகவல்

கீர்த்தி சுரேஷ் தற்போது தமிழில் செல்வராகவனுடன் இணைந்து சாணிக் காயிதம் படத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும், தெலுங்கில் மகேஷ் பாபுவுடன் இணைந்து சர்காரு வாரி பாட்டா படத்தில் நடித்துள்ளார். இரண்டு படங்களும் விரைவில் வெளியாகவிருக்கின்றன.

'Negative' can mean a positive thing these days. Grateful for all your love and prayers, hope you had a lovely Pongal and Sankaranthi! pic.twitter.com/Sop5wPfBA1