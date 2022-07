உருவாகிறது தி கிரே மேன் இரண்டாம் பாகம் - தனுஷ் பகிர்ந்த தகவல்

தி கிரே மேன் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாகவுள்ளதாக அதன் இயக்குநர்களான ருசோ பிரதர்ஸ் அறிவித்துள்ளனர்.

ருசோ பிரதர்ஸ் இயக்கத்தில் உருவான தி கிரே மேன் ஆங்கில படம் கடந்த ஜூலை 15 ஆம் தேதி நேரடியாக நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

ரியான் கோஸ்லிங், கிரிஸ் இவன்ஸ், அனா தி அர்மாஸ் உள்ளிட்டோர் நடித்த இந்தப் படத்தில் தனுஷ் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார். இந்தப் படத்தை இந்தியாவில் விளம்பரப்படுத்தும் நிகழ்வுகளில் ருசோ பிரதர்ஸுடன் தனுஷ் பங்கேற்றார்.

அப்போது தனுஷ் கதாப்பாத்திரத்தை அடுத்தடுத்த படங்களில் விரிவாக பயன்படுத்துவேன் என்று ருசோ பிரதர்ஸ் அறிவித்திருந்தனர். இந்த நிலையில் இந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாகவிருப்பதாக ருசோ பிரதர்ஸ் தெரிவித்துள்ளனர். தனுஷ் இதனை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

#TheGrayMan Universe…



We’re excited to announce that a sequel to The Gray Man is now in development with star Ryan Gosling, us and co-writer Stephen McFeely set to return. A spin-off is also in the works, written by acclaimed screenwriters Paul Wernick and Rhett Reese. pic.twitter.com/UjMyEr6iLp