சர்ச்சைக்குள்ளாகும் சாய் பல்லவியின் பேச்சு!

நடிகை சாய் பல்லவி சமீபத்தில் அளித்த நேர்காணல் ஒன்றில் காஷ்மீரி ஃபைல்ஸ் திரைப்படம் முன்வைக்கும் கருத்து குறித்தும், முஸ்லிம் ஒருவர் தாக்கப்பட்டது குறித்தும் பேசியது சர்ச்சைக்குள்ளாகியுள்ளது.

நடிகை சாய் பல்லவி, நடிகர் ராணா நடித்துள்ள விராட பர்வம் திரைப்படம் ஜூன் 17-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இதற்கான விளம்பரப் பணிகளில் படக் குழுவினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதன் பகுதியாக நடிகை சாய் பல்லவியும் நேர்காணல்களை அளித்து வருகிறார். இதில் ஊடகம் ஒன்றுக்கு அவர் அளித்த குறிப்பிட்ட நேர்காணல் ஒன்று, தற்போது சர்ச்சையாகி வருகிறது.

அந்த நேர்காணலில், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நீங்கள் இடதுசாரி இயக்கங்களால் ஈர்க்கப்பட்டவரா எனக் கேட்கப்பட்டது.

இதற்கு சாய் பல்லவி பதிலளித்ததாவது:

"நான் நடுநிலையான குடும்பத்தில் வளர்ந்தவள். நல்ல மனிதராக இருக்க வேண்டும் என கற்றுக்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்படுபவரை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என கற்றுக்கொடுக்கப்பட்டுள்ளேன். ஒடுக்கப்படுபவர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இடதுசாரி மற்றும் வலதுசாரி என இரண்டும் நமக்குத் தெரியும். ஆனால், யார் சரியானவர்கள், யார் தவறானவர்கள் என்பதை நம்மால் ஒருபோதும் சொல்ல முடியாது.

இதையும் படிக்க | 'லோகேஷுக்கு கார், சூர்யாவுக்கு ரோலெக்ஸ்..., அனிருத்துக்கு கமல் என்ன கொடுத்தார்?'

காஷ்மீர் பண்டிதர்கள் அந்த காலத்தில் எவ்வாறு கொல்லப்பட்டனர் என்பதை காஷ்மீரி ஃபைல்ஸ் திரைப்படம் காட்டுகிறது. மத முரண்களைப் பிரச்னையாக எடுத்துக்கொண்டால், சமீபத்தில் பசுக்களை வாகனத்தில் ஏற்றிச் சென்றிருந்த முஸ்லிம் வாகன ஓட்டி ஒருவர் தாக்கப்பட்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் என முழக்கமிட கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்.

இந்த இரண்டு சம்பவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது? நாம் நல்ல மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும். நாம் நல்லவர்களாக இருந்தால், யாரையும் காயப்படுத்த மாட்டோம்.

நீங்கள் நல்லவராக இருக்காவிட்டால், இடதுசாரியாக இருந்தாலும், வலதுசாரியாக இருந்தாலும் நீதி கிடைக்காது. நான் நடுநிலையானவள்.

நீங்கள் என்னைவிட வலிமையானவராக இருந்து என்னை ஒடுக்கினால் நீங்கள் தவறானவர். பெரிய எண்ணிக்கையிலான மக்கள் சிறிய எண்ணிக்கையிலுள்ள ஒரு குழுவினரை ஒடுக்கினால் அது தவறு. சரிசமமாக உள்ள இருவருக்கிடையேதான் போட்டி இருக்க வேண்டும்" என்றார் சாய் பல்லவி.

சாய் பல்லவி தெரிவித்துள்ள இந்தக் கருத்துக்கு சமூக ஊடகங்களில் ஆதரவும், எதிர்ப்பும் கிளம்பி வருகிறது.

சிலர் காஷ்மீர் பண்டிதர்கள் கொல்லப்பட்டதை, இஸ்லாமியர் ஒருவர் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலோடு ஒப்பிடலமா என்ற கேள்வியை முன்வைத்து சாய் பல்லவியை விமர்சித்து வருகின்றனர். மற்றொரு பிரிவினர், வெறுப்பைப் பரப்பும் ஹிந்துத்வத்திற்கு எதிராகப் பேசியதற்கான உங்களது தைரியத்திற்குப் பாராட்டுகள் எனப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

I thought she is an intelligent and grounded girl. Disappointed with #SaiPallavi’s nonsensical comparisons. Stupidity, I guess, comes naturally with the stardom. https://t.co/CCCveqePV7