சாய் பல்லவி படத்தை வெளியிடும் சூர்யா - ஜோதிகா

சாய் பல்லவி நடித்துள்ள கார்கி படத்தை சூர்யா - ஜோதிகா இணைந்து தங்களது 2டி எண்டர்டெயின்மென்ட் சார்பாக வெளியிடுகின்றனர்.

சாய் பல்லவி தற்போது கார்கி என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தை கௌதம் ராமச்சந்திரன் எழுதி இயக்கியுள்ளார். கோவிந்த் வசந்தா இந்தப் படத்துக்கு இசையமைத்துள்ளார்.

இந்தப் படத்தை பிளாக்கி ஜெனி மற்றும் மை லெஃப்ட் ஃபுட் புரொடக்சன்ஸ் நிறுவனங்கள் தயாரித்துள்ளன. இந்தப் படத்தை தற்போது சூர்யா - ஜோதிகா இணைந்து தங்களது 2டி எண்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் சார்பில் வெளியிடுகின்றனர்.

கார்கி படத்தில் சாய் பல்லவியுடன் ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி, காளி வெங்கட், கலேஷ் ராமானந்த் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதுகுறித்து சூர்யா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், ''நானும் ஜோதிகாவும் கார்கி படத்தில் இணைவது மகிழ்ச்சி. சில கதாப்பாத்திரங்கள் மனதிலேயே தங்கவிடும். புதிய எண்ணங்களும் எழுத்துக்களும் கொண்டாடப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் என நம்புகிறேன்'' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Jo & I are glad to associate with team #Gargi Some characters just stay in our minds! New thoughts and writing must be celebrated!Hope you all like it!@Sai_Pallavi92 #Jyotika @prgautham83 #AishwaryaLekshmi #GovindVasantha @kaaliactor @SakthiFilmFctry @blacky_genie @2D_ENTPVTLTD pic.twitter.com/uWpGDmgpSp