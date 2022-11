விஷ்ணு விஷாலின் ‘கட்டா குஸ்தி’ முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியீடு

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் உருவான ‘கட்டா குஸ்தி’ படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் தற்போது செல்லா அய்யாவு இயக்கத்தில் ‘கட்டா குஸ்தி’ என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இப்படத்தில் ஐஸ்வர்யா லெக்‌ஷ்மி கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைக்கிறார்.

இந்நிலையில், இப்படத்தில் முதல் பார்வை போஸ்டரை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

Let's fight it out on the ground



Here is the first look of #GattaKusthi #MattiKusthi, my biggest film till date!



Excited to bring it to theatres #GattaKusthiFirstLook #MattiKusthiFirstLook pic.twitter.com/ZTjChnrmnE