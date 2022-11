15-ம் ஆண்டில் பொல்லாதவன்: படக்குழுவினர் கொண்டாட்டம்

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான ‘பொல்லாதவன்’ திரைப்படம் வெளியாகி 15 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்ததை படக்குழுவினர் கொண்டாடினர்.

இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமாக அமைந்தது பொல்லாதவன். இப்படத்தில் தனுஷ் நாயகனாக நடித்திருந்தார்.

தொலைந்துபோன இருசக்கர வாகனத்தை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் இருக்கும் நாயகன் எதிர்கொள்ளும் பிரச்னைகளை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படம் வணிக ரீதியாகவும் வெற்றியைப் பெற்றது.

இந்நிலையில், இப்படம் வெளியாகி 15 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் வெற்றிமாறன், தனுஷ், நாயகி திவ்யா ஸ்பந்தனா, இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் உள்ளிட்டோர் கேக் வெட்டி கொண்டாடினர்.

It was so nice to meet you and the entire team after 15 years! Polladhavan is a film that’s very close to my heart. @dhanushkraja #vetrimaaran #kathiresan thank you for Polladhavan! https://t.co/qn6uvFpuIk