ஹிப்ஹாப் ஆதியின் 7வது படம் அறிவிப்பு! 

தனி இசைக் கலைஞராக இருந்த ஹிப்ஹாப் ஆதி பல்வேறு திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்து தமிழ் திரையுலகிற்குள் நுழைந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து மீசைய முருக்கு, சிவகாமியின் சபதம், நட்பே துணை, நான் சிரித்தால், அன்பறிவு உள்ளிட்ட படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்து தனக்கென ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தை கொண்டுள்ளார். ஹிப்ஹாப் ஆதி தனது 6வது படம் குறித்த அறிவிப்பை சமீபத்தில் வெளியிட்டு இருந்தார்.

இந்நிலையில் தனது 7வது படம் பற்றிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். வேல்ஸ் இண்டர்நேஷ்னல் ஐசரி கணேஷன் தயாரிப்பில் ‘நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு ஓடு ராஜா’ படத்தின் இயக்குநர் கார்த்திக் வேணுகோபாலன் இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார்.

ஹிப்ஹாப் ஆதி அவரே இசையமைத்துள்ள இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியதாக படக்குழு விடியோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது. இதில் அவர் உடற்கல்வி ஆசிரியராக நடிக்க உள்ளார்.

அவரது 6வது படம் இன்னும் வெளியாகாத நிலையில் 7வது படம் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

We at @VelsFilmIntl are glad to associate with @hiphoptamizha for his Next #HHT7.



A #HipHopTamizha Musical

Directed by @karthikvenu10

Produced by @IshariKGanesh @editor_prasanna @madheshmanickam @thinkmusicindia @Ashkum19 @proyuvraaj pic.twitter.com/roxb6wG2JK