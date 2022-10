கனவு பாத்திரத்தில் நடித்த சரத்குமாரை பாராட்டிய ரஜினிகாந்த்! வரலட்சுமி நெகிழ்ச்சி

பொன்னியின் செல்வன் படத்தில், தனது கனவு பாத்திரமான பெரிய பழுவேட்டரையராக நடித்த சரத்குமாரை நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் அழைத்துப் பாராட்டினார்.

உடன் சென்ற வரலட்சுமி சரத்குமார் இது தொடர்பான புகைப்படங்களை தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் பலகாலமாக திரைப்படமாக்க வேண்டும் என பெரும் ஆவலுக்கு மத்தியில் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் கடந்த 30ஆம் தேதி வெளியானது.

இப்படத்தின் இசைவெளியீ ட்டு விழாவின்போது, நடிகர் ரஜினிகாந்த் பொன்னியின் செல்வன் நாவலுடன் தனக்கு ஏற்பட்ட தாக்கங்கள் குறித்து பல சுவாரஸியமாக தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொண்டார்.

அதோடு மட்டுமல்லாமல் பெரிய பழுவேட்டரையர் தனது கனவு கதாபாத்திரம் என்றார். மேலும், பொன்னியில் செல்வனில் பெரிய பழுவேட்டரையராக தான் நடிக்க வேண்டும் என இயக்குநர் மணிரத்னத்திடமும் கேட்டதாகவும், ஆனால் மணிரத்னம் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துவிட்டதாகவும் மேடையில் குறிப்பிட்டார்.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் பெரிய பழுவேட்டரையராக நடிகர் சரத்குமார் நடித்திருந்தார். இந்நிலையில், அப்பாத்திரத்தில் நடித்த சரத்குமாரை நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் அழைத்துப் பாராட்டியுள்ளார். அவருடன் வரலட்சுமி சரத்குமாரும் சென்றுள்ளார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களை வரலட்சுமி சரத்குமார் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

Best Sunday everrr..thank you @rajinikanth sir for meeting with us n spending an hour discussing appa in #PonniyinSelvan @realsarathkumar talking to me about my work..he oozes with so much love, positivity n calmness..just wanna hug him n never let him go..#Superstar forever pic.twitter.com/RbyWyMAIoz