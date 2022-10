நயன்தாரா வாடகைத் தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றாரா? நடிகை கஸ்தூரியின் பதிவால் சர்ச்சை

விக்னேஷ் சிவன் நயன்தாராவுக்கு இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்துள்ளது. இதனை இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் தனது சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் பகிர, அவருக்கு பிரபலங்களும், ரசிகர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்துவருகின்றனர்.

இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் நயன்தாரா இருவரும் தங்கள் குழந்தைகளின் பாதங்களுக்கு முத்தமிடும் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்து, நாங்கள் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர் ஆகிவிட்டோம். எங்களின் பிரார்த்தனை, முன்னோர்களின் ஆசிர்வாதம் ஆகியவற்றின் காரணமாக எங்களுக்கு இரட்டை குழந்தைகள் கிடைத்துள்ளனர். எங்கள் உயிர் மற்றும் உலகத்திற்கு உங்கள் ஆசிர்வாதங்கள் தேவை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

விக்னேஷ் சிவனுக்கும் நயன்தாராவுக்கும் கடந்த ஜூன் 9 ஆம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் கோலாகலமாக திருமணம் நடைபெற்றது. திருமணமாகி 4 மாதங்களில் நயன்தாராவுக்கு குழந்தை பிறந்துள்ளது சமூக வலைதளங்களில் விவாதப்பொருளாகியுள்ளது.

இதன் ஒரு பகுதியாக நடிகை கஸ்தூரி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், மருத்துவக் காரணங்கள் தவிர்த்து வாடகைத் தாய் மூலம் குழந்தைப் பெற்றுக்கொள்வது இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்டம் கடந்த ஜனவரி 2022 ஆம் ஆண்டு முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. இதுபற்றி அடுத்த சில நாட்களுக்கு நாம் கேட்கப்போகிறோம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுபெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விக்னேஷ் சிவன் மற்றும் நயன்தாராவுக்கென தனிப்பட்ட மருத்துவக் காரணங்கள் இருக்கலாம், அவர்களை சங்கடத்திற்கு உள்ளாக்கும் வகையில் பொதுவெளியில் பகிர்வதா? என பலரும் கஸ்தூரிக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்துவருகின்றனர்.

Surrogacy is banned in India

except for medically inevitable reasons. This is the law from Jan 2022.

We are going to be hearing a lot about this for next several days.