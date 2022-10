வாரிசு படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடிகர் விஜய்யை சந்தித்த பிரபலம் - சுவாரசியத் தகவல்

வாரிசு படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடிகர் விஜய்யை சந்தித்தது குறித்து பிரபலம் பகிர்ந்த தகவல் ரசிகர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடிகர் விஜய் வாரிசு படத்தில் நடித்துமுடித்துள்ளார். தற்போது பாடல் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டுவருகின்றன. இந்த நிலையில் நடிகர் மனோபாலா நடிகர் விஜய்யை வாரிசு படப்பிடிப்பு தளத்தில் சந்தித்ததாக பகிர்ந்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவரது ட்விட்டர் பக்கத்தில், ''தளபதி விஜய்யை வாரிசு படத்தின் செட்டில் பார்த்தேன். அவர் இப்பொழுதும் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கிறார். மிகுந்த எனர்ஜியுடன் நடனமடுகிறார். 15 நிமிடங்கள் அவருடன் பேசினேன். அது எனக்கு புத்துணர்ச்சியும் எனர்ஜியும் அளித்தது'' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடிக்க, சரத்குமார், பிரபு, ஸ்ரீகாந்த், சங்கீதா உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். பொங்கலை முன்னிட்டு வாரிசு வெளியாகவிருக்கிறது. தீபாவளிக்கு முதல் பாடல் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்.

Met thalapathi VIJAY n varisu set...it was amazing ...he s still d same...lots of energy while dancing ...15mts talk...gave me freshness and energy for me too...