சுந்தர் சி இயக்கிய 'காஃபி வித் காதல்' பட ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

சுந்தர் சி இயக்கியுள்ள 'காஃபி வித் காதல்' படம் வெளியீடு தேதி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

சுந்தர் சி இயக்கத்தில் ஜீவா, ஜெய், ஸ்ரீகாந்த், யோகி பாபு, டிடி, சம்யுக்தா, மாளவிகா சர்மா, அம்ரிதா ஐயர், ரைஸா வில்சன், ஐஸ்வர்யா தத்தா ஆகியோரின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் 'காஃபி வித் காதல்'. படத்திற்கு இசை - யுவன் சங்கர் ராஜா.

இந்தப் படம் அக்டோபர் 7 அன்று வெளிவருவதாக இருந்த நிலையில் ரிலீஸ் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி தமிழகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வருகிற நவம்பர் 4 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும் என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

Let's put an end to this long wait as #CoffeeWithKadhal is hitting screens on November 4!



A #SundarCEntertainer #SundarC @khushsundar @Udhaystalin #AvniCinemax @RedGiantMovies_ pic.twitter.com/fUu8RJWQTI