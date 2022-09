நடிகர் விஜய்யுடனான சந்திப்பின் பின்னணி - புகைப்படங்களுடன் வரலக்ஷ்மி தகவல்

விமானத்தில் நடிகர் விஜய்யுடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களை நடிகை வரலக்ஷ்மி சரத்குமார் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

நடிகை வரலக்ஷ்மி சரத்குமார் தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் நடிகர் விஜய்யுடன் விமானத்தில் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களை வெளியிட்டு சுவாரசிய தகவலை ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார்.

அவரது பதிவில், ''இப்படியொரு அருமையான விமான பயணத்தை நான் மேற்கொண்டதில்லை. என்னுடைய விருப்பமான நடிகர் விஜய் என்னுடன் இருக்கிறார். என்ன ஒரு சிறப்பான நாள்! நன்றி ஜெகதீஸ். பேச்சு, லூடோ விளையாட்டு, சிரிப்பு என மகிழ்ச்சிகரமான விமான பயணம். மகிழ்ச்சியான நாள்'' எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வாரிசு படத்தில் சரத்குமார் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துவரும் நிலையில் நடிகர் விஜய்யை வரலக்ஷ்மி சந்தித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. வரலக்ஷ்மியும் தொடர்ச்சியாக தெலுங்கு படங்களில் நடித்துவருகிறார்.

நடிகர் விஜய்யின் சர்கார் படத்தில் வரலக்ஷ்மி சரத்குமார் எதிர்மறை வேடத்தில் மிரட்டினார். அவரது நடிப்பு விமர்சகர்களால் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Never had such a good flight to hyd...haha my favoriteeeeeeee Thalapathy @actorvijay right next to me..whaatteew day...thank u @Jagadishbliss heheheh....so much fun...ludo..laughter..chit chat..perfect flight..perfect day.. pic.twitter.com/dX9cDLdtw1