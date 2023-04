கேஜிஎஃப் - 3 அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

யஷ் நடிப்பில் வெளியான கேஜிஎஃப் திரைப்படத்தின் 3-வது பாகத்தின் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது தயாரிப்பு நிறுவனம்.

கன்னட நடிகர் யஷ் நடிப்பில் பிரஷாந்த் நீல் இயக்கத்தில் வெளியாகி பெரும் வசூலைக் குவித்த திரைப்படம் கேஜிஎஃப். கடந்த ஆண்டு ஏப்.14 ஆம் தேதி இப்படத்தின் இரண்டாம் வெளியாகி உலகளவில் ரூ.1,000 கோடி வசூலித்தது.

இந்நிலையில் , இப்படங்களின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹோம்பாலே பிலிம்ஸ் இன்று கேஜிஎஃப் - 3 பாகத்திற்கான அறிவிப்பு விடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இதனால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

The most powerful promise kept by the most powerful man



KGF 2 took us on an epic journey with unforgettable characters and action. A global celebration of cinema, breaking records, and winning hearts. Here's to another year of great storytelling! #KGFChapter2#Yash… pic.twitter.com/iykI7cLOZZ