இது என் சிறந்த பாடல்களில் ஒன்றாக இருக்கும்: ஜி.வி.பிரகாஷ்

’ஜிப்ஸி’ படத்துக்குப் பிறகு ராஜுமுருகன் இயக்கி வரும் படம் ‘ஜப்பான்’. இதில் கார்த்தி நாயகனாகவும், அனு இமானுவேல் நாயகியாகவும் நடிக்கின்றனர். மேலும் தெலுங்கு நடிகர் சுனில், இயக்குநர் விஜய் மில்டன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

இந்தப் படத்தை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கிறது. ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைக்கும் இப்படத்திற்கு ரவிவர்மன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.

இந்நிலையில், இப்படத்திற்காக இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன் ஒரு பாடலைப் பாடியுள்ளார். இதைக் குறிபிட்ட ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் ‘ஜப்பான் படத்தின் ஒரு மெலடி பாடலுக்காக ஷான் ரோல்டனின் அபாரமான குரலைப் பதிவு செய்தததில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. என் இசை வாழ்வின் சிறந்த பாடல்களில் ஒன்றாக இது இருக்கும்’ எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Super happy to have recorded the stunning voice of @RSeanRoldan for a folk melody in #japan . Will be one of my career best Melodie’s . Thanks @RSeanRoldan …