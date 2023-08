புர்ஜ் கலிஃபாவில் ஜவான் பட டிரைலர்: ஷாருக்கான் அறிவிப்பு! 

தமிழில் விஜய்யை வைத்து பிகில், மெர்சல், தெறி என்று மூன்று சூப்பர் ஹிட் படங்களை இயக்கிய அட்லி, ஷாருக்கானின் ஜவான் படத்தின் மூலம் ஹிந்தியில் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். அனிருத் இசையமைக்கும் இப்படத்தில், நயன்தாரா, விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த படம் செப்டம்பர் 7-ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், இதன் ஓடிடி, இசை மற்றும் திரையரங்க வெளியீட்டு உரிமம் ஆகியவை ரூ.400 கோடிக்கும் மேல் விற்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

அனிருத் இசையில் ஏற்கனவே இரண்டு பாடல்கள் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பினை பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில் 3வது பாடலான ‘நாட் ராமையா வஸ்தாவையா’ பாடல் நாளை வெளியாகுமென படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில் ஆக.31ஆம் நாள் மாலை 9 மணிக்கு ஜவான் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகுமென ஷாருக்கான் அறிவித்துள்ளார். மேலும் உலகின் உயரமான கட்டடமான புர்ஜ் கலிஃபாவில் ஜவான் படத்தின் டிரைலர் திரையிடப்படுமென கூறியுள்ளார்.

Jawan ka jashn main aapke saath na manau yeh ho nahin sakta. Aa raha hoon main Burj Khalifa on 31st August at 9 PM and celebrate JAWAN with me. And since love is the most beautiful feeling in the world, toh pyaar ke rang mein rang jao and lets wear red...what say? READYYYY! pic.twitter.com/IUi4AkGrZy