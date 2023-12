சர்வதேச தரத்தில் அனிமல் திரைப்படம்: நடிகர் நானி புகழாரம்!

‘அர்ஜூன் ரெட்டி’ படத்தின் மூலம் புகழ் பெற்ற இயக்குநர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ளது அனிமல்.

பிரபல ஹிந்தி நடிகர் ரன்பீர் கபூர், ராஷ்மிகா நடித்துள்ள இந்தப் படத்திற்கு மத்திய தணிக்கை வாரியம் ‘ஏ’ சான்றிதழ் அளித்துள்ளது. படத்தின் மொத்த நேரம் 3 மணி நேரம் 21 நிமிடங்கள்.

அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் இடையேயான உறவைப் பேசும் கதையாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தில், வன்முறைக் காட்சிகள் அதிகமாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், பிரபல தெலுங்கு நடிகர் நானி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், “அனிமல் சர்வதேச தரத்தில் உள்ளது. சந்தீப் வங்கா மேட் ஜீனியஸ். ரன்பீர், ராஷ்மிகா, மற்ற படக்குழுவினருக்கும் தலை வணங்குகிறேன்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

#Animal is INTERNATIONAL.@imvangasandeep is a mad genius.

Ranbir, @iamRashmika and the rest of Cast and crew. take a bow.