முத்து, ஆளவந்தான் மறு வெளியீடு: வசூலில் முந்தியது யார்? 

புதிய திரைப்படங்களுக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு இருப்பது சாதாரணம். ஆனால், பல ஆண்டுகளுக்கு முன் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிய, நன்றாக இருந்தும் கவனிக்கப்படாத திரைப்படங்களை இன்றும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இதனால் படங்கள் மறுவெளியீடு செய்யப்படுகின்றன. நட்சத்திர நடிகர்களின் பிறந்தநாளுக்கு மட்டுமே அவர்கள் நடிப்பில் உருவான பழைய படங்கள் மறுவெளியீடு செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது மறுவெளியீட்டிலும் பல படங்கள் வசூல் ஈட்டி வருவதால் தயாரிப்பாளர்கள் டிஜிட்டல் மெருகூட்டலுடன் தைரியமாக படங்களை வெளியிடுகின்றனர்.

நடிகை மீனா முத்து படம் பார்த்து நெகிழ்ச்சியடைந்தார்.

அந்த வகையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வசூல் சாதனையைப் படைத்த முத்து, வித்தியாசமான முயற்சியில் கவனம்பெற்ற கமல்ஹாசனின் ஆளவந்தான் படமும் டிச.8ஆம் தேதி வெளியாகின.

#Aalavandhan Nandu is simply brilliant! There can never be another KH...in a totally different league... amazed !!! pic.twitter.com/ZwxB8doA4z