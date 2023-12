தெலுங்குக்கு பாகுபலி; தமிழுக்கு அயலான்: தயாரிப்பாளர் கேஜேஆர் அதிரடி!

நடிகர் சிவகாா்த்திகேயன், ரகுல் ப்ரீத்சிங் நடிப்பில் ரவிக்குமாா் இயக்கத்தில் ஏ.ஆா்.ரஹ்மான் இசையில் உருவாகியுள்ள அயலான் படத்தை 24 ஏ.எம். ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் கே.ஜே.ஆா் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளது.

இயக்குநர் ரவிக்குமாரின் ‘நேற்று இன்று நாளை’ படம் மக்களிடையே மிகப் பெரிய வரவேற்பினை பெற்றது. அயலான் அவரது 2வது படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்க: கார்ப்பரேட் புக்கிங்; ஆங்கிலம் பேசும் விமர்சன கும்பல்: பாலிவுட்டை சாடிய அனிமல் தயாரிப்பாளர்!

பான் இந்தியா படமாக வெளியாகவுள்ள இப்படத்தில் அதிகளவிலான கிராபிக்ஸ் காட்சிகளும் 4,500-க்கும் மேற்பட்ட விஎஃப்எக்ஸ் காட்சிகளும் கொண்ட இந்திய சினிமாவின் முழு நீள லைவ்-ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

இதையும் படிக்க: இது அழகான கதை; அதனால்தான் இவ்வளவு நேசிக்கிறீர்கள்: டன்கி 5ஆம் நாள் வசூல்!

இப்படத்தின் படப்பிடிப்புகள் முடிவடைந்து கிராபிக்ஸ் பணிகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில், படம் 2024 பொங்கலுக்கு வெளியாகுமென படக்குழு சமீபத்தில் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தது.

சிவகாா்த்திகேயனின் மாவீரன் வெற்றிக்குப் பிறகு இந்தப் படம் வெளியாவதால் ரசிகர்களிடம் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புள்ளது.

இந்நிலையில் இசை வெளியீட்டு விழாவில், “தெலுங்குக்கு எப்படி பாகுபலி ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறதோ அப்படி தமிழுக்கு அயலான் படம் இருக்கும். ஜனவரி 5ஆம் தேதி டிரைலர் வெளியாகும். இது அயலான் பொங்கல். சிஜி விசயங்களில் தமிழில் ஒரு முன்மாதிரியான படமாக இருக்கும்” எனக் கூறியுள்ளார்.

“Idhu #Ayalaan Pongal dhan.



Ayalaan will set a benchmark in Tamil cinema, in terms of CGI.”



- Kotapadi J Rajesh sir#Ayalaan #AyalaanPreReleaseEvent #AyalaanFromPongal #AyalaanFromSankranti