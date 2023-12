விரைவில் ஏழு கடல் ஏழு மலை கிளிம்ஸ்!

இயக்குநர் ராம் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் நிவின் பாலி, சூரி நடிகை அஞ்சலி ஆகியோர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் ‘ஏழு கடல் ஏழு மலை’.

காதலை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படம் சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் பங்குபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், இப்படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் விடியோ வருகிற ஜன.2 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Catch a glimpse of immortal love in #YezhuKadalYezhuMalai on January 2nd at 5:01 PM!#DirectorRAM @sooriofficial@yoursanjali@thisisysr@sureshkamatchi @VHouseProd_Offl@eka_dop pic.twitter.com/AdpGyeJT7Z