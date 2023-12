மறுவெளியீட்டுக்குத் தயாராகும் பையா!

இயக்குநர் லிங்குசாமி இயக்கத்தில் நடிகர் கார்த்தி, தமன்னா ஆகியோர் நடிப்பில் கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமானது பையா.

பருத்திவீரன் படத்திற்குப் பின் கார்த்தியின் கிராம தோற்றத்தை மாற்றிய படம் என்கிற பெருமையைக் கொண்டது பையா.

இதையும் படிக்க: கோபி நயினார் படப்பிடிப்பில் விபத்து - லைட்மேன் பலி!

இப்படம் வெளியாகி 13 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் மீண்டும் விரைவில் மறுவெளியீடு செய்யப்படும் என படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான திருப்பதி பிரதர்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

Happy to share that our Blockbuster #Paiyaa will be re-released all over tamilnadu soon. pic.twitter.com/WWGiOGLjIc