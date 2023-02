கடும் உடற்பயிற்சியில் ரஜினி... வைரல் புகைப்படம்!

ஜெயிலர் படத்திற்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த் உடற்பயிற்சி செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

‘பீஸ்ட்’ படத்திற்குப் பிறகு இயக்குநர் நெல்சன் திலீப் குமார் இயக்கி வரும் படம் ஜெயிலர். இந்தப் படத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த வருகிறார். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அனிருத் இசையமைக்கிறார். நாயகியாக தமன்னா நடிக்கிறார். மேலும் மலையாள நடிகர் மோகன்லால், கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமார், பாலிவுட் நடிகர் ஜாக்கி ஷெராப் உள்ளிட்டோரும் நடிக்கின்றனர்.

படத்திற்கான படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ரஜினிகாந்த் இடம்பெறும் பெரும்பாலான காட்சிகள் படமாக்கி முடிக்கப்பட்டு விட்டன.தற்போது மங்களூருவில் ரஜினி - சிவராஜ்குமார் தொடர்பான காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், மங்களூருவில் ரஜினியுடன் ரசிகர் ஒருவர் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தில் ரஜினியின் அறையில் ஸ்கிப்பிங் ரோப், பளுதூக்கும் சாதனங்கள் ஆகியவை வைக்கப்பட்டுள்ளன. ‘ஜெயிலர்’ படத்தில் சண்டைக்காட்சிகள் அதிகம் என்பதால், இப்படத்திற்காக ரஜினி கூடுதல் உடற்பயிற்சி செய்து வருவதாக தகவல் பரவி வருகிறது.

