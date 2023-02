ஹிப்ஹாப் ஆதியின் 'வீரன்’ முதல் போஸ்டர் வெளியீடு

ஹிப்ஹாப் ஆதி நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் முதல் தோற்றப் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

2015 ஆம் ஆண்டு சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் விஷால் நடிப்பில் வெளியான ‘ஆம்பள’ படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார்.

தொடர்ந்து, மீசைய முருக்கு, சிவகாமியின் சபதம், நட்பே துணை, நான் சிரித்தால், அன்பறிவு உள்ளிட்ட படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்து தனக்கென ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கியுள்ளார் இசையமைப்பாளர் ஹிப்ஹாப் ஆதி.

தற்போது பீ.டி.சார், வீரன் படத்தில் ஹிப்ஹாப் ஆதி நடித்து வருகிறார். இன்று ஹிப்ஹாப் ஆதியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு 'வீரன்’ படத்தின் முதல் தோற்றப் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

Put a lot of effort into this one. Hope you like it. #Veeran will hit the screen this summer ! #VeeranFirstLook #Veeran@hiphoptamizha @ArkSaravan_Dir @athiraraj_1 @deepakdmenon @editor_prasanna @kaaliactor @MaheshMathewMMS @SathyaJyothi pic.twitter.com/TQmOek4BcL