விரைவில் ‘ஜாக்சன் துரை -2’

’ஜாக்சன் துரை’ படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிபி சத்யராஜ், சத்யராஜ், பிந்து மாதவி நடிப்பில் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு வெளியான காமெடி பேய்ப் படமான ஜாக்சன் துரை சுமாரான வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்நிலையில், இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் விரைவில் தயாராகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் பாகத்தை இயக்கிய தரணிதரன் இந்தப் பாகத்தையும் இயக்குகிறார். சிபி, சத்யராஜ், சம்யுக்தா உள்ளிட்டோர் இதில் நடிக்கின்றனர்.

Happy to join hands with Appa and my Lucky team again for..



JACKSON DURAI

The Second Chapter



BIGGER AND STRONGER!



Written and directed by@Dharanidharanpv



Produced by@SriGreen_Offl #Sathyaraj @samyukthavv

@sidvipin #JDsecondchapter pic.twitter.com/GcD94hoOQK