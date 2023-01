தெலுங்கில் மாபெரும் வரவேற்பு: ‘வாரிசு’ திரைப்படம் 3 நாளில் ரூ.100 கோடி வசூலா?

வம்சி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள திரைப்படம் வாரிசு. இப்படத்தை தில் ராஜூ தயாரித்துள்ளார். தமன் இசை அமைத்துள்ளார். ராஷ்மிகா மந்தனா, சரத்குமார், ஷியாம், பிரகாஷ்ராஜ், யோகி பாபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ஜனவரி 11ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. வாரிசு படத்தின் முன்பதிவும் பல்வேறு திரையரங்குகளில் தொடங்கிய உடனேயே முடிவடைந்துவிட்டது.

தமிழில் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றதைத் தொடர்ந்து தற்போது தெலுங்கில் வாரசுடு வெளியாகியுள்ளது. சங்கராந்தியை முன்னிட்டு இந்தப் படம் உலகம் முழுவதும் இன்று (ஜன.14) வெளியாகியுள்ளது.

தமிழை விடவும் தெலுங்கில் வாரசுடு திரைப்படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு இருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் அதன் கொண்டாட்டங்கள் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பாடல்கள் மற்றும் மாஸ் சீன்களுக்கு தியேட்டர் முழுவதும் ரசிகர்கள் காகிதங்களை தூவி கொண்டாடும் விடியோக்கள் வாரசுடு எனும் ஹேஷ்டேக்கில் வைரலாகி வருகிறது. தயாரிப்பாளர் தில் ராஜூ, இயக்குநர் வம்சி வாரசுடு பார்த்ததாக புகைப்படங்கள் இணையத்தில் உலவி வருகிறது.

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு வாரிசு படத்தின் வசூல் விவரங்களை படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக இன்னும் அறிவிக்காத நிலையில் பல இணையதளங்கள், சமூக வலைதளங்களில் வாரிசு திரைப்படம் வசூலில் ரூ.100 கோடியை தாண்டிவிட்டதாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது. 3வது நாள் முடிவில் தோராயமாக 103 கோடி வரை வசூலாகியிருக்குமென தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தெலுங்கில் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றதையடுத்து இதை விடவும் அதிகமாக வசூலாகுமென கணிக்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் ரூ.49 கோடியும், இந்தியாவில் ரூ.78 கோடியும், வெளிநாடுகளில் ரூ.25 கோடியும் வசூலானதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முதல் நாளை விடவும் தற்போது காட்சிகள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.



