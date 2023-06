ட்விட்டரில் டிரெண்டாகும் ரோலக்ஸ்: விக்ரம் திரைப்படத்தின் ஓராண்டு நிறைவு!

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் கமல்ஹாசன் தயாரித்து நடித்த விக்ரம் திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு ஜூன் 3ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி பெரும் வசூல் சாதனையைப் படைத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஓடிடியில் வெளியானாலும் தமிழைத் தாண்டி தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மொழிகளிலும் இந்தப் படத்துக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.

இதையும் படிக்க: 2018 படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது தெரியுமா?

இந்தப் படம் 400 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இதனிடையே விக்ரம் திரைப்படம் 100 நாள் திரையரங்குகளில் ஓடி சாதனை படைத்தது.

இன்றோடு விக்ரம் திரைப்படம் ரிலீஸாகி ஓராண்டாகியுள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடிகர் கமல்ஹாசன் அடுத்தடுத்து படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். சூர்யா ரோலக்ஸ் கதாபாத்திரத்தில் சிறப்பு தோற்றமாக நடித்திருந்தாலும் அவருக்கும் நல்ல வரவேற்பினை தந்தது. தற்போது ட்விட்டரில் லோகேஷ் கனகராஜ், ரோலக்ஸ் (சூர்யா), ஃபகத் ஃபாசில், விக்ரம், கமல்ஹாசன் ஆகிய பெயர்கள் டிரெண்டிங்கில் உள்ளது.

#1YearofRolexSir

Most Talked

Most Reached

One Of The People Favourite Character of 2022



Still #Rolex Craze is Never Ending#1YearOfRolexMania @Suriya_offl #Vikram #LokeshKanagaraj#Kanguva #VaadiVaasal pic.twitter.com/4nb6PTKy9c