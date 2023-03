சிவாங்கிக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு: அடுத்த வார குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பாரா?

சிவாங்கி தனக்கு ஏற்பட்டுள்ள உடல்நிலை பாதிப்பு குறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

சூப்பர் சிங்கர் மற்றும் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமடைந்தவர் சிவாங்கி. இவர் தற்போது குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்து வருகிறார்.

சிவாங்கி சின்னத்திரை மட்டுமில்லாமல், வெள்ளித்திரையில் சிவகார்த்திகேயனின் டான் மற்றும் வடிவேலு நடிப்பில் வெளியான நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் படத்திலும் நடித்துள்ளார்.

இவர் பங்கேற்று வரும் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிக்கு மட்டுமே ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். சிவாங்கி அவருக்கு ஏற்பட்டுள்ள உடல்நிலை பாதிப்பு தொடர்பாக ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Hello all! How are you doing ? Hope you are good! Have been down with fever and cold for past two days and couldnt even get up. But the love I am receiving today is really overwhelming . You all made me to get up and hustle again! I am nothing without your love!Thankyou