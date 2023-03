சந்திரமுகியாக நடிப்பது லக்ஷ்மி மேனன்? 

கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பி.வாசு இயக்கத்தில் வெளியான சந்திரமுகி படத்தின் மாபெரும் வெற்றியாக இரண்டாம் பாகத்தில் ராகவா லாரன்ஸை வைத்து பி.வாசு இயக்கி வருகிறார்.

லைகா புரடக்ஷன் தயாரிப்பில் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ், கங்கனா ரணாவத் நடிப்பில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு எம்.எம்.கீரவாணி இசையமைக்கிறார்.

இதையும் படிக்க: ‘தங்கலான்’ படம் குறித்து மனம் திறந்த நடிகை பார்வதி!

ஆர்.டி.ராஜசேகர் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். கலை - தோட்டா தரணி.நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலு முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். ராதிகா சரத்குமார், ஸ்ருஷ்டி உள்ளிட்ட பல நடிகர் நடிகைகள் இதில் நடித்து வருகின்றனர். படத்தின் படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

What an Amazing experience working with this energetic team!Feeling blessed #chandramukhi2 is very special #goodvibes

Thank you #pvasu sir @offl_Lawrence

master @LycaProductions @realradikaa #vaigaipuyalvadivelu @lakshmimenonof @RDRajasekar pic.twitter.com/buen16G6tn