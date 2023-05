ஜவானுக்காக தமிழில் பாடிய ஷாருக்கான்!

தமிழில் விஜய்யை வைத்து பிகில், மெர்சல், தெறி என்று மூன்று சூப்பர் ஹிட் படங்களைத் தந்த அட்லி, ஷாருக் கானின் ஜவான் படத்தின் மூலம் ஹிந்தியில் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.

தற்போது, இப்படத்தின் இறுதிகட்ட பணிகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இப்படம் செப்.7 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில், ரசிகர் ஒருவர் டிவிட்டரில் நடிகர் ஷாருக்கானிடம், ‘அட்லி உங்களை தமிழ் கற்க வைத்தாரா? எனக் கேள்வியெழுப்பியிருந்தார். இதற்கு ஷாருக்கான், ‘அட்லியும் அனிருத்தும் என்னை தமிழில் பாட வைத்துள்ளனர். அதைச் சரியாக செய்திருக்கிறேன் என நம்புகிறேன்’ என பதிலளித்துள்ளார்.

Atlee and Anirudh made me do a few song lines (lip synch ) in Tamil….hope I got them right. #Jawan #7thSeptember2023 https://t.co/3UF0S8fRg7