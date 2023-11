திரையரங்கிற்குள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடிய சல்மான் கான் ரசிகர்கள்! 

பிரபல ஹிந்தி நடிகர் சல்மான் கானின் வெற்றி திரைப்படங்களில் ஒன்று டைகர். முதல் பாகத்தை தொடர்ந்து வெளிவந்த இரண்டாம் பாகமும் மாபெரும் வெற்றியடைந்த நிலையில் தற்போது மூன்றாம் பாகமும் வெளிவந்து மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

மணீஷ் ஷர்மா இயக்கத்தில் சல்மான் கானுடன் கார்த்ரீனா கைப், எம்ரான் ஹாஸ்மி முக்கியமான கதாபாத்த்ரத்தில் நடித்துள்ளார்கள். ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியான இந்தப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது.

Kalesh with Fire during Tiger-3 show inside Cinemal Hall pic.twitter.com/PtCZ4Ln5Tk

வசூல் சாதனைப் புரிந்துள்ள இந்தப்படத்துக்கு கலவையான விமர்சனங்கள் வந்தாலும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். மகாராஷ்டிரத்தில் ஒரு திரையரங்கிற்குள் ரசிகர்கள் பட்டாசுகளை வெடித்து ரகளையில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள்.

#SalmanKhan Fans bursted fire crackers inside the cinema hall in #Malegaon which caused stampede like situation. #Tiger3 pic.twitter.com/Vje07JkWWI