அக்.12ல் வெளியாகவுள்ள அதர்வாவின் மத்தகம் - 2

அதர்வா நடித்துள்ள மத்தகம் வெப் தொடரின் 2ம் பாகம் அக்.12-ல் ஓடிடியில் நேரடியாக வெளியாகவுள்ளது.

இந்த வெப் தொடரில் அதர்வா, மணிகண்டன், நிகிலா விமல், கெளதம் மேனன், வடிவுக்கரசி, இளவரசு, திவ்யதர்ஷினி உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்கள் நடித்துள்ளனர். மணிகண்டன் வில்லனாக நடித்துள்ளார். பிரசாத் முருகேசன் இயக்கியுள்ளார்.

மத்தகம் வெப் தொடரின் முதல் பாகம், தமிழ் உள்பட 7 மொழிகளில் டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் ஆக.18 வெளியாகி, ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

மத்தகம் வெப் தொடரின் 2 ஆம் பாகம் குறித்து ரசிகர்களிடையே பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது.

இதையும் படிக்க: மணலில் புதைந்த தமன்னா: வைரல் புகைப்படம்!

இந்த நிலையில், மத்தகம் வெப் தொடரின் 2ம் பாகம் அக்.12-ல் டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வெளியாகவுள்ளது.

Yes, we can't wait#Mathagam2 - Streaming from October 12th on #DisneyPlusHotstar #Mathagam2OnHotstar #TheNightisLong pic.twitter.com/khteMBvzYS