வெளியானது மத்தகம் - 2

சென்னை, காஞ்சிபுரம் பகுதிகளில் நிலவும் ரௌடிகளின் ஆதிக்கத்தை மையமாக வைத்து உருவான இணையத் தொடர் மத்தகம். இதன் முதல் பாகம் கடந்த ஆக.18 வெளியாகி, ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

இதனால், மத்தகம் 2 ஆம் பாகம் குறித்து ரசிகர்களிடையே பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்தது. இந்நிலையில், மத்தகம் இணையத் தொடரின் 2 ஆம் பாகம் இன்று டிஸ்னி + ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

பிரசாத் முருகேசன் இயக்கியுள்ள இத்தொடரில் அதர்வா, மணிகண்டன், நிகிலா விமல், கெளதம் மேனன், வடிவுக்கரசி, இளவரசு, திவ்யதர்ஷினி உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்கள் நடித்துள்ளனர். மணிகண்டன் வில்லனாக நடித்துள்ளார்.

