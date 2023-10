சந்தானம் நடிக்கும் புதிய படத்தின் பெயர் அறிவிப்பு!

சந்தானம் நடிக்கும் புதிய படத்தின் பெயர் மற்றும் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

முன்னதாக சந்தானம் நடிப்பில் வெளியான தில்லுக்கு துட்டு, டிடி ரிட்டர்ன்ஸ், கிக் ஆகிய திரைப்படங்கள் கலவையான விமரிசனங்களைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், கல்யான் இயக்கும் சந்தானத்தின் புதிய படத்தின் பெயர் 80’ஸ் பில்டப் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இப்படத்தில், சந்தானத்திற்கு ஜோடியாக பூவே உனக்காக தொடர் பிரபலம் ராதிகா பிரீத்தி நடிக்கிறார். மேலும் இப்படத்தில் மன்சூர் அலிகான், கிங்ஸ்லி, கே.எஸ். ரவிக்குமார் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்கள்.

ஜிப்ரான் இப்படத்துக்கு இசையமைக்கிறார். ஸ்டுடியோ கிரீன் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரிக்கிறது.

