குண்டூர் காரம் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

குண்டூர் காரம் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான மகேஷ் பாபு, பிரபல இயக்குநர் த்ரிவிக்ரம் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் குண்டூர் காரம்.

எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்துக்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார். நடிகைகள் ஸ்ரீ லீலா, மீனாக்‌ஷி சௌத்ரியும் நடித்துள்ளார்கள்.

மேலும் பிரகாஷ்ராஜ், ரம்யா கிருஷ்ணன் ஆகியோர் பிரதான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு கடந்த ஜன. 12 ஆம் தேதி வெளியானது.

இதையும் படிக்க: இந்தியாவுக்கு பொழியும் கிராமி மழை: ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் பெருமிதம்

இந்நிலையில், குண்டூர் காரம் திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வரும் பிப். 9 ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாகிறது.

Kurchini madathapetti... Ramana vasthunnadu. Meeru 'koo koo koo' anadam kosam ready ga undandi.



Guntur Kaaram, coming to Netflix on 9 February in Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada and Hindi.#GunturKaaramOnNetflix pic.twitter.com/cW6NxdszsV