திரையரங்கிற்குள் தீயிட்டு கொண்டாடிய பவன் கல்யாண் ரசிகர்கள்! 

நேற்று யாத்ரா படம் ஆந்திரம், தெலங்கானாவில் பிரம்மாண்டமாக வெளியானது. ஹைதராபாத்தில் இப்படத்தைத் திரையிட்ட திரையரங்கம் ஒன்றில் ஜெகன் மோகன் ரெட்டியின் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சித் தொண்டர்களும் நடிகர் பவன் கல்யாணின் ஜனசேனா கட்சித் தொண்டர்கள் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டனர்.

இந்நிலையில், பவன் கல்யாணின் கேமராமேன் கங்கா டூ ராம்பாபு படத்தின் ரீ-ரிலீஸ் அன்று அவரது ரசிகர்கள் ஆந்திராவில் தியேட்டருக்குள் நெருப்பை பற்ற வைத்து விபரீதமாக கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். நெருப்பினைச் சுற்றி நடனம் ஆடியும் கொண்டாடினர். இந்த விடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

2012 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தெலுங்கு திரைப்படம் தற்போது மறு வெளீயாடக வந்திருக்கிறது. இதற்கு கதை, திரைக்கதை எழுதி, இயக்கியவர் பூரி ஜகன்னாத். இந்த படத்தில் முக்கிய தமன்னா நாயகியாக நடித்துள்ளார்.

இதையும் படிக்க: அன்புத் தாய் ஐஸ்வர்யாவுக்கு அன்பு சலாம்: நடிகர் ரஜினி வாழ்த்து!

இந்த ரசிகர்கள் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதா, கைது செய்யப்பட்டார்களா என்பது குறித்த விவரம் இதுவரை தெரியவில்லை.

பவன் கல்யாண் ரசிகர்கள் திரையரங்குகளை சேதப்படுத்துவது இது முதல் முறையல்ல. ஏற்கனவே 2021 ஆம் ஆண்டில், தொழில்நுட்பக் கோளாறால் அவரது படம் திரையரங்கில் நிறுத்தப்பட்டபோது, ஜோகுலாம்பா கட்வாலில் உள்ள ஒரு தியேட்டரை சேதப்படுத்தினர். 2023 ஆம் ஆண்டில், விஜயவாடாவில் சில ரசிகர்கள் குடிபோதையில் ஒரு தியேட்டரை சேதப்படுத்தியபோது, ​​அவர்களை காவல்துறை கைது செய்தது. மேலும், மற்றவர்களுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கையும் விடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்க: தாயாகிறார் நடிகை யாமி கௌதம்!

பவன்கல்யாண் க்ரிஷுடன் ஹரி ஹர வீர மல்லு என்ற பீரியட் டிராமாவில் படப்பிடிப்பில் நடித்தார். பின்னர் இந்தப் படம் குறித்து எந்த அறிவிப்பும் அரவில்லை. பின்னர் அவர் ஹரிஷ் ஷங்கருடன் உஸ்தாத் பகத் சிங் என்ற தலைப்பில் படப்பிடிப்பில் இருக்கிறார். மேலும், சுஜீத்துடன் ஓஜி படம் இந்த ஆண்டு திரைக்கு வரவுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

#WATCH | Andhra Pradesh: During the re-release of Pawan Kalyan's movie 'Cameraman Ganga to Rambabu', fans lit scraps of papers inside a theatre in Nandyala, earlier today pic.twitter.com/aKjbAv0zri