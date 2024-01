தாமதம் மதிப்புக்குரியது: வடக்குப்பட்டி ராமசாமி டிரைலர் குறித்து சந்தானம்!

தாமதம் மதிப்புக்குரியது என்று வடக்குப்பட்டி ராமசாமி டிரைலர் குறித்து நடிகர் சந்தானம் தெரிவித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் குலேபகாவலி, ஜாக்பாட் ஆகிய படங்களை இயக்கிய கல்யாணின் 80-ஸ் பில்டப் என்ற படத்தில் சந்தானம் நாயகனாக நடித்திருந்தார். இப்படம் வெளியாகி கலவையான விமரிசனங்களைப் பெற்றது.

சந்தானம் நடித்து முடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் ‘வடக்குப்பட்டி ராமசாமி’. சந்தானத்துக்கு ஜோடியாக இப்படத்தில் மேகா ஆகாஷ் நடித்துள்ளார். இப்படத்தை கார்த்திக் யோகி எழுதி இயக்கியுள்ளார். டி.ஜி. விஷ்வ பிரசாத்தின் பீபுள் மீடியா பேக்டரி இப்படத்தை தயாரிக்க ஷான் ரோல்டன் இசையமைக்கிறார்.

இதையும் படிக்க: நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகவுள்ள ஜெயம் ரவியின் சைரன்?

இப்படத்துக்கு தீபக் ஒளிப்பதிவு, மகேஷ் மேத்தீவ் சண்டைப் பயிற்சி, அறிவு மற்றும் பாக்கியம் சங்கர் பாடல்களை எழுதியுள்ளனர். வடக்குப்பட்டி ராமசாமி திரைப்படம் வரும் பிப். 2 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

இப்படத்தின் டிரைலர் இன்று (ஜன. 11) மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்த இருந்தது.

இந்த நிலையில் நடிகர் சந்தானம் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “வடக்கப்பட்டி ராமசாமி டிரெய்லருடன் மேலும் சிறப்பான புதுப்பிப்புகளுக்கு காத்திருங்கள்! தாமதம் மதிப்புக்குரியது, சிரமத்திற்கு நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பெரிய வெளிப்பாட்டிற்கு தயாராகுங்கள்!” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிக்க: சேரனின் ஜர்னி முதல் ஜோ வரை: இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள்!

சந்தானத்தின் இந்தப் பதிவின் மூலம் வடக்குப்பட்டி ராமசாமி படத்தின் டிரைலர் பின்னர் வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.

Stay tuned for more thrilling updates accompanying the #VadakkapattiRamasamy trailer! The delay is worth it, and we sincerely apologize for any inconvenience. Excitement is on the way—get ready for the big reveal!