கோட் - அப்டேட் கொடுத்த வெங்கட் பிரபு!

லியோ படத்தைத் தொடர்ந்து விஜய்யின் 68-வது படத்தை வெங்கட் பிரபு இயக்கி வருகிறார். இதில் நடிகர்கள் ஜெயராம், பிரபு தேவா, மோகன், பிரஷாந்த், வைபவ், சினேகா, லைலா, மீனாட்சி சௌத்ரி உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். படத்துக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார்.

ஏ.ஜி.எஸ் நிறுவனம் பிரம்மாண்ட பொருள் செலவில் தயாரித்து வருகிறது. இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு தென்னாப்பிரிக்கா உள்பட பல இடங்களில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இப்படத்திற்கு, கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம்ஸ் (G.O.A.T. - Greatest Of All Times) எனப் பெயரிட்ட அறிவிப்பு போஸ்டர் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இப்படத்தில் இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவும் நடிகர் விஜய்யும் இணைந்து ஒரு பாடலைப் பாட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், பொங்கலை முன்னிட்டு இப்படத்தின அப்டேட் ஒன்றை வெங்கட் பிரபு எக்ஸ் தளத்தில் கொடுத்துள்ளார். தன் பதிவில், “இந்தப் பொங்கல் கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம்ஸாக இருக்கும்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார். இதனால், படத்தின் விடியோ அல்லது போஸ்டர் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Yes absolutely. It is going to be #ThalapathyPongal #TheGreatestOfAllTime https://t.co/aMpMAjHd3u