மகாராஜாவைக் கைப்பற்றிய ஓடிடி இதுதான்!

’குரங்கு பொம்மை’ இயக்குநர் நித்திலன் சுவாமிநாதன் இயக்கத்தில் தனது 50வது படத்தில் நடித்துள்ளார் நடிகர் விஜய் சேதுபதி. ‘மகாராஜா’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தப் படத்தில் இரண்டு புதிய வேடத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்து வருவதாக படக்குழு தெரிவித்திருந்தது.

இப்படத்தில் மம்தா மோகன் தாஸ், முனீஷ்காந்த், சிங்கம்புலி, நட்டி உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் விரைவில் வெளியாக உள்ளது.

மகாராஜா படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டரை சமீபத்தில் படக்குழுவினர் வெளியிட்டிருந்தனர். இதில் விஜய் சேதுபதி கையில் அரிவாளுடன், ரத்தக் கறையுடன் நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த படம் கவனத்தைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தை நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

மேலும், அஜித்தின் விடாமுயற்சி, கீர்த்தி சுரேஷின் ரிவால்வர் ரீட்டா உள்ளிட்ட படங்களின் உரிமையையும் நெட்பிளிக்ஸ் பெற்றிருக்கிறது!

A Maharaja crowned by the people. Makkalselvan for a reason. #Maharaja is coming soon on Netflix in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Hindi after theatrical release! #NetflixPandigai pic.twitter.com/a4nNXzfJGE