கிரிக்கெட் விளையாடும் பா.ரஞ்சித்: வைரல் விடியோ!

இயக்குநர் பா.ரஞ்சித்திடம் உதவி இயக்குநராக இருந்த எஸ்.ஜெயக்குமார் இயக்கத்தில் அசோக் செல்வன், சாந்தனு நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ப்ளூ ஸ்டார்.

இதனை நீலம் புரோடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. கிரிக்கெட்டை மையப்படுத்தி தயாரான இப்படத்தின் அறிமுக விடியோ வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றது. இதனைத்தொடர்ந்து, அசோக் செல்வன்- கீர்த்தி பாண்டியனின் திருமணத்தை முன்னிட்டு ‘ரயிலின் ஒலிகள்’ பாடலைத் தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டது. இப்பாடல் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.

அடுத்து வெளியான இரண்டாவது பாடலான ‘அரக்கோணம் ஸ்டைல்’ என்கிற பாடலும் ஹிட்டடித்து. கோவிந்த் வசந்தா இசையில் அறிவு பாடிய இப்பாடல் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

படம் ஜன. 25ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. திரையரங்கு உரிமத்தினை சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்டரி வாங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில் கிரிக்கெட் விளையாடிய பா. ரஞ்சித்தின் விடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. வேகப் பந்து வீச்சாளர், தொடக்க வீரர் என பா. ரஞ்சித் தனது கிர்க்கெட் அனுபவம் குறித்து பேசியுள்ளார்.

சிங்கப்பூர் சலூன், ப்ளூ ஸ்டார் படத்துக்கு புரமோஷன் செய்யும் விதமாக இந்த விடியோ வெளியாகியுள்ளது. ஆர்.ஜே. பாலாஜி, அசோக் செல்வன் ஆகியோர் இந்த விளையாட்டில் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

