எத்தனை முறை வீழ்கிறோம் என்பது முக்கியமல்ல! டிடியின் அசத்தல் டான்ஸ் ட்வீட்!

விஜய் டிவியின் முன்னணி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் டிடி. சின்னத் திரை ரசிர்களின் பிரியத்துக்குரிய விஜே என்றால் அன்றும் இன்றும் அது டிடியாகத் தான் இருக்கும். சிறிய இடைவெளிக்குப் பிறகு குறும்படம், திரைப்படம், ரியாலிட்டி ஷோ என விட்ட இடத்திலிருந்து தொடர்கிறார் டிடி.

பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சியில் 'எங்கிட்ட மோதாதே' எனும் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வரும் டிடி அதன் இறுதிப் போட்டியில் இந்தி பாடலுக்கு நடனம் ஆடி ரசிகர்களை மகிழ்வித்தார். இந்த விடியோவை டிவிட்டரில் ஷேர் செய்த டிடி தெரிவித்ததாவது: எனக்கு டான்ஸ் மிகவும் பிடிக்கும். வீல்சேரில் அமர்ந்திருந்தபோது இதை தான் ரொம்ப மிஸ் செய்தேன். ஆனால் இப்போது அங்கிருந்து இங்கு வந்து என்னால் இப்போது முடிகிறது எனில், உங்களாலும் முடியும். இது பெரிய விஷயமே இல்லை. இதை வித அதிகம் சாதித்தவர்கள் அனேகம் பேர் உள்ளனர். எத்தனை முறை விழுகிறோம் என்பது முக்கியமில்லை, அத்தனை முறையும் எழுந்து வாழ்க்கையெனும் நடனத்தை தொடருங்கள் என்று பதிவிட்டுள்ளார் டிடி.



