குடகு பகுதியில் மனிதனால் உருவாக்கப்படும் மிகப்பெரிய பேரிடர் காத்திருக்கிறது: எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்

பெங்களூரு: குடகு மாவட்டத்தில் வரலாறு காணாத மழை பெய்து வருகிறது. 1994-ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர், தென் மேற்கு பருவமழை சீற்றத்துடன் இருப்பது மக்களை நிலைகுலைய செய்துள்ளது.

குடகு மாவட்டத்தில் நிலப்பரப்பில் கர்நாடக அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சில பல மாற்றங்கள் மக்களால் வரவேற்கப்பட்டாலும், அதனை இயற்கை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றே நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

குடகு மாவட்டத்தின் மலைப் பகுதியில் காய்கறி பயிரிடுவது போன்ற ஒரு சில விஷயங்கள் கூட, கன மழையின் போது கடுமையான நிலச்சரிவுக்குக் காரணங்களாகியுள்ளன.

இது பற்றி வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், வனம் மற்றும் மலைப்பகுதியை மாற்றும் திட்டத்தை மாநில அரசு தற்போது தாற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளது. நிலப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்படும் மாற்றங்களை புவியியல் அமைப்பு ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்பதை மிகத் தாமதமாகவே மாநில அரசு புரிந்து கொண்டுள்ளது. வனப்பகுதிகளை அழித்து காய்கறி சாகுபடி செய்வதும், நிலப்பகுதியை கட்டடங்களாக மாற்றுவதும் இந்த இயற்கை வளம் கொஞ்சும் மலைப் பகுதியை மனிதனால் ஏற்படுத்தப்படும் பேரிடருக்கு உந்தித் தள்ளுகிறது என்பதே நிதர்சனம்.

கர்நாடகத்தின் தென் மேற்கு பகுதியில் மலை, குன்று, ஆறு, குளம், குட்டை, தாவரம், விலங்குகள் போன்ற இயற்கை வளங்களோடு செழிப்பாக காட்சி தந்த குடகு மாவட்டம், 4,102 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் வைரமாக ஒளிர்ந்துகொண்டிருந்த குடகு மாவட்டத்தில் 5.48 லட்சம் மக்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். கர்நாடகத்தின் 30 மாவட்டங்களில் மிகக் குறைந்த மக்கள்தொகை கொண்ட மாவட்டம் குடகு ஆகும்.

இந்த மாவட்டத்தின் மேற்கில் கேரள மாநிலத்தின் காசர்கோடு, தென்மேற்கில் கண்ணூர், தெற்கில் வயநாடு, வடக்கில் ஹாசன், வடமேற்கில் தென்கன்னட மாவட்டங்களால் சூழ்ந்துள்ளது.

இந்த மாவட்டத்தில் வேளாண்மைதான் பிரதானத் தொழிலாக உள்ளது. அரிசி, காபி, நறுமணப்பொருள்கள்தான் இங்கு அதிகளவில் விளைவிக்கப்படுகிறது.

