கிராம சபைக் கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் விதம் குறித்த சிறு அறிமுகம்...

கிராம சபை - 2 கூட்டத்தின் இடம் மற்றும் நாள், குறைவெண் உறுப்பினர்கள், நிகழ்ச்சிநிரல்...

தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்துகள் சட்டத்தின் பிரிவு 4 இன் படி கிராம சபை கூட்டத்தின் இடம் மற்றும் நாள், குறைவெண் உறுப்பினர்கள், நிகழ்ச்சிநிரல் போன்றவை இயற்றப்பட்ட விதிகள்...

தமிழக கிராமசபை (குறைவெண் உறுப்பினர்கள் மற்றும் கூட்டங்களை நடத்துதல் மற்றும் நடத்துவதற்கான நடைமுறைகள்) விதிகள், 1998. (Tamil Nadu Grama Sabha (Quorum and Procedure for Convening and Conducting of Meetings) Rules, 1998)

தமிழ்நாடு கிராம சபை (ஏற்பாடு மற்றும் நடத்துவதற்கான நடைமுறை கூட்டம்) விதிகள், 1998 (The Tamil Nadu Grama Sabha (Procedure for convening and conducting of meeting) Rules, 1998)- தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்துகள் சட்டத்தின் பிரிவு 242(1) ன் துணை பிரிவு 3, (5) வழங்கிய அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, தமிழக கவர்னர் பின்வரும் விதிகளை அமைக்கிறார்:

அரசாணை (நிலை) எண்.150 உள்ளாட்சித் (C-1) துறை நாள், 17 ஜூலை,1998 (G.O. (Ms) No. 150, Rural Development (C-1) Department,Dated 17th July 1998) இன் படி இந்த விதிகள் தமிழக கிராம சபை (குறைவெண் உறுப்பினர்கள் மற்றும் கூட்டங்களை நடத்துதல் மற்றும் நடத்துவதற்கான நடைமுறைகள்) விதிகள், 1998. (Tamil Nadu Grama Sabha (Quorum and Procedure for Convening and Conducting of Meetings) Rules, 1998 சொல்லப்படுகிறது.

1. குறுகிய தலைப்பு...

இந்த விதிகள் தமிழக கிராம சபை (குறைவெண் உறுப்பினர்கள் மற்றும் கூட்டங்களை நடத்துதல் மற்றும் நடத்துவதற்கான நடைமுறைகள்) விதிகள், 1998.

2. கூட்டத்தின் இடம் மற்றும் நாள் (Venue and day of the meeting)

ஒவ்வொரு கிராம பஞ்சாயத்து கிராம சபையும் கிராம பஞ்சாயத்து எல்லைக்குள் ஒரு பொது இடத்தில் சந்திக்க வேண்டும். அலுவலக வேலை நாளில் கூட்டம் நடைபெறும். ஆய்வாளர் விசேடமாக அறிவிக்கப்படாவிட்டாலொழிய அரசு பொது விடுமுறை நாட்களில் எந்த கூட்டமும் நடத்தப்பட மாட்டாது,

3. அறிவிப்பு (Notice)

கிராம சபை கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு குறைந்தது ஏழு தெளிவான நாட்களுக்கு முன் கூட்டத்திற்கான தேதி மற்றும் காலத்திற்கு முன்னர் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விடயங்கள் குறித்து கீழ்க்கண்டவாறு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.

(a) இடம், தேதி, கூட்டம் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தை அறிவிக்கும் கிராம பஞ்சாயத்தின் அனைத்து குடியிருப்புகளிலும் தண்டோரா அடிக்க வேண்டும்;

(b) கூட்டம் நடத்தப்படப் போவது குறித்து ஒரு எழுதப்பட்ட அறிவிப்பானது பஞ்சாயத்து அலுவலகம், பள்ளி போன்ற சில குறிப்பிடத்தக்க பொது இடங்களில் அமையும் கட்டிடங்கள் மற்றும் நண்பகல் - உணவு மையம், தொலைக்காட்சி அறை, கிராம கோயில்கள், மேல் தலை தொட்டி உள்ளிட்ட மக்கள் புழக்கம் நிறைந்த மக்களுக்கு நன்கு தெரியக்கூடிய இடங்களில் ஒட்டப்பட வேண்டும்.

(c) அறிவிப்பின் நகல் மற்றும் நிகழ்ச்சிநிரல் பற்றிய தெளிவான அறிக்கை அல்லது அறிவிப்பொன்று ஏழு நாட்களுக்கு முன்னரே ஆய்வாளருக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.

4. கூட்டத்திற்கான குறைவெண் உறுப்பினர்கள் (Quorum for a meeting)

கிராம சபை உறுப்பினர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் பத்தில் ஒரு பங்கு இல்லாத பட்சத்தில், ஒரு கூட்டத்தில் கலந்துரையாடலுக்கு எந்தப் பொருளும் எடுக்கப்படாது.

5. கூட்டத்தின் ஒத்திவைப்பு (Adjournment of the meeting)

குறித்த நேரத்திற்கு அரை மணி நேரத்திற்குள் கூட்டத்தில் தேவையான குறைவெண் உறுப்பினர்கள் இல்லை எனில், கூட்டம் ஒரு நாள் வரை ஒத்திவைக்கப்படும் எனும் அறிவிப்பு தலைமை அதிகாரி மூலம் உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கப்படும்.



6. நிகழ்ச்சிநிரல் (Agenda)

கூட்டத்தின் நிகழ்ச்சித் திட்டமானது கிராம பஞ்சாயத்து தலைவரின் ஆலோசனையுடன் தயாரிக்கப்படும், இது கிராம சபை முந்தைய கூட்ட முடிவுகளில் எடுக்கும் நடவடிக்கை பற்றிய ஒரு அறிக்கையை உள்ளடக்கியது.



7. கூட்டத்தில் உத்தரவுகளை முன்னெடுக்க அதிகாரி அலுவலர் (Presiding Officer to presence the orders in the meeting)

தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கிராம சபை கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்குவது மற்றும் கூட்டத்தின் அனைத்து முடிவுகளையும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். கூட்டத்தில் குறிப்பிட்ட பொருள் பற்றிய முடிவுக்கு பின்னர் மறுபடியும் விவாதங்கள் கூடாது மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியின் முடிவே இறுதியாக இருக்க வேண்டும்.

8. கூட்டத்தின் மேற்பார்வையாளர் (Observer of the meeting)

ஆய்வாளர் கிராம சபை கூட்டம் எங்கே ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாரோ, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பதவிக்கு கீழ் இல்லாத ஒரு அலுவலரை அனுப்ப ஆய்வாளருக்கு உரிமை உண்டு. மேற்பார்வையாளர் கிராம சபை கூட்டம் முடிந்த எழுபத்தி இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் ஆய்வாளருக்கு ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

9. வருகை பதிவு (Attendance register)

கிராம சபையின் உறுப்பினர்களின் வருகை, இந்த நோக்கத்திற்காக பராமரிக்கப்படும் ஒரு பதிவேட்டில் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியால் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.



தொடரும்...