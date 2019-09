தமிழக கிராம சபை கூட்டங்களை நடத்துதல் மற்றும் நடத்துவதற்கான நடைமுறை விதிகள், 1999.

கிராம சபை கூட்டத்தின் அறிவிப்பு, நிகழ்ச்சிநிரல், தீர்மானத்தின் மாற்றம் அல்லது இரத்து செய்தல்

தமிழக கிராம சபை (குறைவெண் உறுப்பினர்கள் மற்றும் கூட்டங்களை நடத்துதல் மற்றும் நடத்துவதற்கான நடைமுறைகள்) விதிகள், 1999.

தமிழ்நாடு கிராம சபை (ஏற்பாடு மற்றும் நடத்துவதற்கான நடைமுறை கூட்டம்) விதிகள், 1999 (The Tamil Nadu Grama Sabha (Procedure for convening and conducting of meeting) Rules, 1999)

தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்துகள் சட்டத்தின் பிரிவு 242(1) ன் துணை பிரிவு 3, (5) வழங்கிய அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, தமிழ்நாட்டின் கவர்னர் பின்வரும் விதிகள் அமைக்கிறார்:

அரசாணை (நிலை) 167 எண்.150 உள்ளாட்சித் (C-4) துறை நாள், 17 ஜூலை,1998 (G.O. (Ms) No. 167 Rural Development (C-4) Department, dated 9th August, 1999) இன் படி இந்த விதிகள் தமிழக கிராம சபை (குறைவெண் உறுப்பினர்கள் மற்றும் கூட்டங்களை நடத்துதல் மற்றும் நடத்துவதற்கான நடைமுறைகள்) விதிகள், 1999. (Tamil Nadu Grama Sabha (Quorum and Procedure for Convening and Conducting of Meetings) Rules, 1999 சொல்லப்படுகிறது.

1. குறுகிய தலைப்பு -

இந்த விதிகள் தமிழக கிராம சபை (குறைவெண் உறுப்பினர்கள் மற்றும் கூட்டங்களை நடத்துதல் மற்றும் நடத்துவதற்கான நடைமுறைகள்) விதிகள், 1999.

2. வரையறைகள் (Definitions)

(a) "சட்டம்" என்பது தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்துகள் சட்டம், 1994 (1994 ன் தமிழ்நாடு சட்டம் 21):

(b) இந்த விதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள் மற்றும் வெளிப்பாடுகள், இதில் வரையறுக்கப்படாதவைகள், சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள அர்த்தங்களுக்கு பொருந்தும்.

3. கூட்டங்களுக்கு இடையே காலம் (Duration between the meetings)

(1) கிராம பஞ்சாயத்து ஒவ்வொரு மாதத்திலும் குறைந்தது ஒரு முறை கூட்டப்பட்டு, அலுவல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்.

(2) அரசு விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்த உள்ளூர் விடுமுறை நாட்கள் கூட்டம் நடைபெறாது

4. கூட்டத்தின் அறிவிப்பு( Notice of the meeting)

(1) கூட்டம் நடத்தப்படும் நாளுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் குறிப்பாக தேதி மற்றும் நேரம் கூட்டம் நடைபெறும் இடம், கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் விஷயங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

(2) அவசரகாலத்தில், தலைவர் 24 மணி நேரத்திற்குக் குறையாமல் தேதி மற்றும் நேரம் கூட்டத்தின் இடம் மற்றும் அங்கே நடக்கவுள்ள அலுவல்கள், அத்தகைய அவசரத்தன்மைக்கான காரணங்கள் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டு கூட்டத்தை கூட்டலாம்.

5. சிறப்பு கூட்டம் (Special meeting)

சிறப்புக் கூட்டத்தில் சட்டத்தின் விதிகளின் படி ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக, கூட்டப்பட்டு முடிவு செய்யப்படும், அத்தகைய கூட்டத்தில் வேறு எந்த விஷயமும் முன் வைக்கப்படாமல் சிறப்பாகக் குறிப்பிடப்பட்ட விஷயத்தைக் குறித்து மட்டுமே முடிவு செய்யப்படும்.

6. நிகழ்ச்சிநிரல் (Agenda)

(1) கூட்டத்தின் நிகழ்ச்சிநிரல் தலைவரால் தயாரிக்கப்படும். உறுப்பினர்களும் கூட்டத்தில் கலந்துரையாடலுக்கான நிகழ்ச்சிநிரலைக் கொண்டு வரலாம் மற்றும் தலைவருக்கு விபரங்களை கூட்ட தேதிக்கு ஏறக்குறைய ஏழு நாட்களுக்கு முன் வழங்க வேண்டும். தலைவர், அதன்படி தனது கருத்துக்களை கொண்டு, கூட்டத்தில் கலந்துரையாடலுக்கான நிகழ்ச்சி நிரலை வகுக்கலாம்.

(2) தலைவர், சாதாரண கூட்டத்திற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை தயாரிக்கும் போது, அவைகளுக்கிடையில், பின்வரும் விசயங்களைத் தவிர்க்க இயலாது.

(a) கிராம ஊராட்சியின் அனைத்து கணக்குகளின் கீழ் மாதாந்திர ரசீதுகள் மற்றும் செலவுகளைக் காட்டும் ஒரு அறிக்கை

(b) மாதாந்திர அனைத்து திட்டங்கள், செயல்திட்டங்கள் மற்றும் வேலைகளில் முன்னேற்றம்;

(c) ஒவ்வொரு நிதி ஆண்டிற்கும் அடுத்த ஆண்டில் மூன்று மாதங்களுக்குள் கிராம பஞ்சாயத்து நிர்வாக அறிக்கை.

(d) கிராம பஞ்சாயத்து விளக்கக் குறிப்புகளுடன் கூடிய தணிக்கை அறிக்கையின் முதல் அறிக்கை பெறப்பட்டவுடன் கிராம பஞ்சாயத்தின் முதல் கூட்டத்தில் அதைத் தாக்கல் செய்யவேண்டும்.

(e) கிராம பஞ்சாயத்துகளின் முதல் கூட்டத்தில் கிராம பஞ்சாயத்துத் திட்டங்களின் திட்டங்கள், திட்டங்கள் மற்றும் பணிகளை ஆய்வு செய்த ஒவ்வொரு உயர் அதிகாரிகளின் சுற்றுப்பயண அறிக்கைகள் மற்றும் ஆய்வு அறிக்கைகள் கிராமப்புற பஞ்சாயத்துக்கான திட்டத்தை உருவாக்குதல்.

(3) கிராம பஞ்சாயத்து நிர்வாகத்தில் உறுப்பினர்கள் வெற்றிகரமாக பங்கேற்பதை உறுதி செய்வதற்காக, தலைவர், தமிழ்நாடு அரசு மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாட்டு இயக்குனர் அந்தந்த காலகட்டத்தில் வழங்கும் கிராம பஞ்சாயத்து சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு வழிமுறைகள் நிகழ்ச்சி நிரலில் சேர்க்க வேண்டும்

8. கூட்டத்தின் செல்லுநிலை(Validity of meeting)

கிராமப் பஞ்சாயத்து எந்தவொரு உறுப்பினருக்கும் கூட்ட அறிவிப்புடன் நிகழ்ச்சி நிரலை சேர்த்து சார்பு செய்யவில்லையெனில் முழு நடவடிக்கைகளும் செல்லுபடியாகாது.

9. வேண்டுகோள் கூட்டம் (Requisition meeting)

(1) தலைவர், எழுத்துப்பூர்வ வேண்டுகோளின் பேரில், மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் குறைவில்லாத உறுப்பினர்கள், கிராம பஞ்சாயத்து கூட்டம் தேவை என்று விடுத்த கோரிக்கை, தேதி மற்றும் கூட்டம் நடத்தப்பட வேண்டிய காரணங்களைக் குறிப்பிட வேண்டும். அந்த வேண்டுகோள் கிராம பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் அலுவலக நேரங்களில் விடுக்கப்படும். தலைவர், அல்லது பொறுப்பில் உள்ள வேறு எந்த நபரிடம் இந்த வேண்டுகோளானது கூட்டத்தின் ஏழு தெளிவான நாட்களுக்கு முன் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

(2) தலைவர் அத்தகைய வேண்டுகோளை நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்குள் அதில் குறிப்பிடப்பட்ட நாளில் ஒரு கூட்டத்தை அழைக்கத் தவறினால், அதன்பிறகு மூன்று நாட்களுக்குள் கூட்டம் கூடும் என்று கோரிக்கையை அனைத்து உறுப்பினர்கள் கையெழுத்திட்ட அறிக்கையுடன் விதி 4 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அறிவிப்பு அழைப்பு வழங்கலாம்.

10. பொதுமக்களுக்கான கூட்டம் (Meeting open to public)

அனைத்துக் கூட்டங்களிலும் பொது மக்களுக்கு அனுமதி உண்டு, வரம்புரையாக, தலைவர் அவரது விருப்பப்படி அல்லது கிராம பஞ்சாயத்து கோரிக்கையுடன் எந்தவொரு இடத்திலும், நடவடிக்கை குறிப்பில் காரணத்தை பதிவு செய்து, பொதுமக்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட நபருக்கான அனுமதியை திரும்பப் பெறலாம்.

11. கூட்டம் வருகை பதிவு (Attendance of the meeting)

கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் தலைவர் தங்களது வருகையை, வருகைப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும். கூட்டத்தின் நிறைவில், தலைமை நிர்வாகி வருகை பதிவு செய்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை குறிப்பிட்டு, முடிவில் கையெழுத்திட வேண்டும்.

12. குறைவெண் உறுப்பினர்கள் (Quorum)

(1) குறைந்தது மூன்று உறுப்பினர்கள் அல்லது கிராமப்புற பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றில் ஒரு பங்கு, இதில் எது அதிகமோ, இல்லாவிட்டால் ஒரு கூட்டத்தில் எந்த அலுவல்களும் கையாளப்படுவதில்லை.

(2) ஒரு கூட்டத்திற்கு நியமிக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு அரை மணி நேரத்திற்குள், ஒரு குறைவெண் உறுப்பினர்கள் இல்லை என்றால், அனைத்து உறுப்பினர்களும் நீண்ட காலம் காத்திருக்க ஒப்புக்கொண்டால் கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்படும்.

(3) கூட்டம் குறைவெண் உறுப்பினர்கள் தேவையினால் ஒத்திவைக்கப்பட்டு இருந்தால்,

தலைவர் புதிதாக அத்தகைய ஒத்திவைக்கப்பட்ட கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு, விதி 4 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு, கொடுக்க வேண்டும்.

13. பிற காரணங்களுக்காக கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது (Adjourned of the meeting )

(1) கூட்டத்தில் அலுவல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர், கிராமப்புற பஞ்சாயத்துகளின் கூட்டம் நடவடிக்கை குறிப்பில் (Minutes) சரியான காரணங்களை பதிவு செய்து, பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் சம்மதத்துடன் ஒத்திவைக்கலாம். சரியான காரணங்களுக்காக ஒரு கூட்டம், நாள் குறிப்பிடாமல் (sine die) ஒத்திவைக்கப்படும் போது, அந்தக் கூட்டம் தொடரக்கூடாது

(2) அலுவல்களை கையாளும் போது, ஒரு கூட்டம் செல்லுபடிநிலையில், கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் சம்மதத்துடன் தலைமை உறுப்பினர் ஒத்திவைக்கும் போது, ஒத்திவைக்கப்பட்ட தேதியில் நடைபெற்ற கூட்டம் எல்லா நோக்கங்களுக்கும், தொடர்ச்சியாக இருக்கும், அத்தகைய ஒத்திவைக்கப்பட்ட கூட்டத்திற்கு புதிய அறிவிப்பு அவசியமில்லை.

(3) தலைவர், பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் விருப்பத்திற்கு மாறாக கூட்டத்தினை ஒத்திவைத்து, குறுக்கிடுவதன் மூலம் அல்லது கூட்டத்தை முடிக்கப்படாமல் விட்டால், எந்த நோக்கத்திற்காக கூட்டம் நடத்தப்பட்டதோ, மீதமுள்ள உறுப்பினர்கள் கூட்ட அலுவல்களை சட்டப்பூர்வமாகத் தொடரலாம். தலைவர் இல்லாத நிலையில், துணைத் தலைவர் அல்லது தங்களுக்குள்ளேயே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் கூட்டத்தில் தலைவராகவும் தொடரக் கூடும். எந்த அலுவலுக்காக முறையாக அறிவிக்கப்பட்டதோ, அந்த அலுவல் மட்டுமே முடிக்கப்பட வேண்டும், அது நடைபெற்றால், அது செல்லுபடியாகும்.



14. தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுதல்( Passing of resolution)

கிராம பஞ்சாயத்துக்கு முன்னால் வரும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு வாக்களிக்கும் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களால் பதில் அளிக்கப்பட்டு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும். ஒவ்வொரு வாக்குகளிலும் சமமான வாக்குகள், இருக்கும் போது, தலைவர் இரண்டாவதாக வாக்களிக்க வேண்டும்.

ஏதேனும் ஒரு தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்படாவிட்டால், அதற்கு எதிராக வாக்களித்த உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் நடவடிக்கை குறிப்பில் பதிவு செய்யப்படும்.

15. தீர்மானத்தின் மாற்றம் அல்லது இரத்து செய்தல்(Modification or cancellation of resolution)

எந்தவொரு தீர்மானமும் அது நிறைவேற்றப்பட்ட மூன்று மாதங்களுக்குள் மாற்றப்படாது. அல்லது ரத்து செய்யப்படாது. சிறப்பாக கூட்டப்பட்ட கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்த உறுப்பினர்களில் ஒரு பங்கிற்கு குறைவாகவும் ஆதரித்தால் ஒழிய மாற்றப்படாது அல்லது ரத்து செய்யப்படாது.

16. நடவடிக்கை குறிப்பு (Minutes)

ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும், ஒரு விஷயத்தின் மீதான விவாதங்கள் முடிந்தவுடன் நடைமுறைகள் வரையப்பட்டு, கிராம பஞ்சாயத்துத் தீர்மானங்கள் நடவடிக்கை குறிப்பில் எழுதப்படும். மேலும் அங்கு உரையை வாசித்து விசேட குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் தலைவர் உடனடியாக கடைசி வரி கீழே கையெழுத்து இட வேண்டும். கூட்டத்தின் முடிவில், அனைத்து தீர்மானங்களும் அந்த நிமிடங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டு, திறந்த கூட்டத்தில் வாசிப்பு செய்து, பின்னர் அவர் இறுதியில் கூட்டத்தில் இருக்கும் அனைத்து உறுப்பினர்கள் கையெழுத்துக்களை பெற வேண்டும்.

17. பதிவுகள் காப்பில் வைத்துக் கொள்ளல்( Custody of records)

கிராம பஞ்சாயத்தின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் பதிவேடுகளை தலைவர் காப்பில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், கிராம பஞ்சாயத்து கூட்டங்களின் பதிவுகள் மற்றும் அத்தகைய நடவடிக்கைகளின் பிரதிகளை வழங்கலாம். கிராம பஞ்சாயத்து போன்ற பொது அல்லது விசேட ஆணை மூலம் கட்டணங்களை, தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம். வழங்கப்பட்ட இந்திய சான்று சட்டம், 1872 , 76 வது பிரிவின் படி (மத்திய சட்டம் I இன் 1872), மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகளை நிரூபிக்க பயன்படுத்தலாம்’

பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சக செயலர் திரு. A.N.P. சின்கா, தன் கடித எண்.M-11011/66/2008-P&C/P&J, 27th ஏப்ரல், 2009 குறிப்பிட்டுள்ள கிராம சபை அதிகாரங்கள் பிரிவு 288 இன் படி சிவில் நீதிமன்றங்களுக்கு கிராம சபையின் மேல் எந்த அதிகாரங்களும் கிடையாது.

பிரிவு 360 இன் படி இரு கிராமங்களுக்கிடையே தகராறு ஏற்படும் பட்சத்தில் அரசுக்கு தகவல் சொல்லப்படும். அரசின் முடிவே இறுதியானதும் ஆகும்.



குறைவெண் உறுப்பினர்கள்

வரிசை எண் கிராமத்தின் மக்கள் தொகை குறைவெண் உறுப்பினர்கள்

1 500 வரை 50

2 501-3,000 100

3 3,001-10,000 200

4 10,000 க்கு மேல் 300



தொடரும்...