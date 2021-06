அறிவியல் ஆயிரம்: 20 ஆம் நூற்றாண்டின்  சிறந்த சூழலியலாளர் ரேச்சல் கார்சன்

ரேச்சல் லூயிஸ் (Rachel Louise Carson) ஓர் அமெரிக்க கடல் உயிரியலாளர், எழுத்தாளர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாவலர். 20 ஆம் நூற்றாண்டின் சுற்றுச்சூழல்வாத உருவாக்கத்தில் முக்கியப் பங்கு வகித்த பெண் இவர். அதற்காக 1962ல் அவர் எழுதிய புத்தகம் மௌன வசந்தம் (Silent Spring) உலக அளவில் பெரும் புகழ் பெற்றது. மேலும் பல புத்தகங்களை எழுதி, உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் இயக்கத்தை நோக்கி முன்னேற்றிய பெருமைக்குரியவர். கடல் உயிரியலாளராக தனது வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதியைக் கழித்த போதிலும், ரேச்சல் கார்சன் (1907-1964) மாசு மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகளின் ஆபத்துகள் குறித்து எச்சரிக்கை எழுப்பியதற்காக பெரும்பாலும் நினைவுகூரப்படுகிறார்.

பிறப்பு:1907, மே 27 - இறப்பு: 1964, ஏப்ரல் 14

கார்சன் புத்தகங்கள்

ரேச்சல் கார்சன் அமெரிக்க மீன்வள பணியகத்தில் நீர்வாழ் உயிரியலாளராக தனது வாழ்க்கையைத் தொடங்கினார். 1950களில் ஒரு முழுநேர இயற்கை ஆர்வலர் மற்றும் எழுத்தாளர் ஆனார். அவர் 1951 ஆம் ஆண்டில் எழுதி பரவலாக பாராட்டப்பட்டு, அதிகம் விற்பனையான சிறந்த புத்தகமான "அமெரிக்காவை சுற்றியுள்ள கடல்" (The Sea Around Us) என்ற புத்தகம் அவருக்கு அமெரிக்காவின் தேசிய புத்தக விருதை வாங்கித் தந்தது. இதுவே அவரை ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர் என்ற அங்கீகாரத்துடன் அவருக்கான பொருளாதார பாதுகாப்பையும் பெற்றுத் தந்தது.

அவரது அடுத்த புத்தகமான "கடலின் ஓரம்" (Edge of the Sea) மற்றும் அவரது முதல் புத்தகமான "கடல் காற்றுக்குக் கீழே" (Under the Sea Wind) யின் மறு வெளியீடு ஆகியவை சிறந்த புத்தகங்களாக அதிக அளவில் விற்பனையாகி இவரின் புகழைப் பெருக்கின. இந்த கடல் முத்தொகுப்பு நூல் கடற்கரையிலிருந்து கடலின் ஆழம் வரை உள்ள கடல் வாழ் உயிரிகளைப் பற்றி முழுமையாக ஆய்வு செய்துள்ளது.

மௌன வசந்தம்

ரேச்சல் கார்சன் 1950களின் பிற்பகுதியில் தனது கவனத்தை சூழல் பாதுகாப்பிற்கு திருப்பினார். சுற்றுச்சூழலில் பூச்சிக்கொல்லி DDT போன்ற வேதிப்பொருட்களின் தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகள் குறித்து பெரிதும் அறிந்திருந்தார். இதன் விளைவாகவே 'மௌன வசந்தம்' என்ற நூலை 1962ல் எழுதினார். இதில் பூச்சிக்கொல்லிகளால் இயற்கைக்கு ஏற்படும் சேதத்தைப்பற்றி தெளிவாக விளக்கி உள்ளார். இது கடுமையான எதிர்ப்பை சந்தித்தாலும் இதிலுள்ள உண்மைகளை மக்களும் விஞ்ஞானிகளும், அரசும் சிந்தித்துப் பார்த்தனர்.

மௌன வசந்தம் ரசாயன நிறுவனங்களால் கடுமையான எதிர்ப்பை சந்தித்த போதிலும், இது அமெரிக்காவின் தேசிய பூச்சிக்கொல்லி கொள்கையில் மாற்றம் ஏற்பட பெரிதும் உதவியது. மௌன வசந்தம் புத்தகம் 2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பிரதிகள் விற்றது. ஏராளமான மக்களை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாவலர்களாக மாற்றியது. சுற்றுச்சூழலில் நீடிக்கும் DDT மற்றும் ஒத்த ரசாயனங்கள் பயன்படுத்துவதை தடை செய்யவோ அல்லது பெரிதும் கட்டுப்படுத்தவோ அரசாங்கங்களை வற்புறுத்துவதில் இது ஒரு செல்வாக்குமிக்க பங்கைக் கொண்டிருந்தது.

இது DDT மற்றும் பிற பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு நாடு தழுவிய தடை விதிக்க வழிவகுத்தது. மேலும் அமெரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அமைப்பை உருவாக்க வழிவகுத்தது. ஒரு அடிமட்ட சுற்றுச்சூழல் இயக்கத்திற்கும் ஊக்கமளித்தது. ரேச்சல் கார்சன் புற்றுநோயுடன் போராடிக்கொண்டே அதனை எழுதி வெளியிட்டார். அவரது மிகவும் பிரபலமான படைப்பான மௌன வசந்தம் புற்றுநோயுடன் தனிப்பட்ட போரில் ஈடுபடும்போது வணிக நலன்களின் தாக்குதல்களுக்கு எதிராக தற்காத்துக் கொள்ளவும் அவருக்கு மிகவும் உதவியது என்றால் மிகையாகாது.. ரேச்சல் கார்சன் மரணத்திற்குப் பின் ஜனாதிபதி ஜிம்மி கார்ட்டர் அவருக்கு அமெரிக்காவின் சுதந்திரப் பதக்கம் வழங்கி மரியாதை செய்தார்.

துவக்ககால வாழ்க்கை

ரேச்சல் லூயிஸ் கார்சன் 1907 மே 27 அன்று அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியாவில் ஸ்பிரிங்டேல் என்ற சிறிய நகரத்திற்கு அருகில் 64 ஏக்கர் நிலம் உள்ள பண்ணை வீட்டில் பிறந்தார். ரேச்சலின் தந்தை, ராபர்ட் கார்சன், ஒரு பயண காப்பீட்டு விற்பனையாளர். அவர் பெரும்பாலும் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதில்லை. அவரது அன்னை: மரியா மெக்லீன், வாஷிங்டன் டி.சி.யில் உள்ள ஒரு உயரடுக்கு பிரஸ்பைடிரியன் உயர்நிலைப் பள்ளியில் கல்வி கற்றார். மேலும் ஒரு திறமையான பாடகர் மற்றும் இசைக்கலைஞர்; திருமணத்திற்கு முன்பு அவள் பள்ளி ஆசிரியையாக இருந்தார். மரியா மெக்லீன், ரேச்சலின் தாய், ரேச்சலுடன் வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்ந்தவர். ரேச்சல் தனது பெற்றோரின் மூன்று குழந்தைகளில் இளையவள். அவளுடைய சகோதரி மரியன் அவளை விட பத்து வயது மூத்தவர்; சகோதரர் ராபர்ட் எட்டு வயது பெரியவர்.

கார்சனின் வீட்டில் ஏராளமான நிலங்கள் இருந்தபோதிலும் குடும்பத்தில் மிகக் குறைவாகவே பணம் இருந்தது. அப்போது அவர்களின் வீட்டிற்கு உட்புற பிளம்பிங் மற்றும் மின்சாரம் கூட இல்லை.

கல்வி

கார்சன் தனது குடும்பத்தின் 65 ஏக்கர் (26 ஹெக்டேர்) பண்ணையைச் சுற்றி நிறைய நேரம் செலவிட்டார். ஆர்வமுள்ள வாசகர். எட்டு வயதில் கார்சன் கதைகளை எழுதத் தொடங்கினார் (அவை பெரும்பாலும் விலங்குகளை உள்ளடக்கியது). அவர் தனது முதல் கதையை பத்து வயதில் வெளியிட்டார். செயின்ட் நிக்கோலஸ் இதழ் (அவரது முதல் வெளியிடப்பட்ட கதைகளை எடுத்துவெளியிட்டது). ரேச்சல் 1923 ஆம் ஆண்டில், 16 வயதில் பர்னாசஸ் உயர்நிலைப் பள்ளியில் சேர்ந்தார். அந்த பள்ளி என்பது ஸ்பிரிங்டேலில் இருந்து இரண்டு மைல் தொலைவில், சிறந்த ஆசிரியர்களைக் கொண்ட புகழ் பெற்ற பள்ளி. கார்சன் பத்தாம் வகுப்பு வரை அங்கேயே படித்தார். அவர் அப்போது பீட்ரிக்ஸ் பாட்டரின் படைப்புகள் ஜீன் ஸ்ட்ராட்டன்-போர்ட்டரின் நாவல்கள் மற்றும் அவரது பதின்ம வயதில் ஹெர்மன் மெல்வில்லி, ஜோசப் கான்ராட் மற்றும் ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன் ஆகியோரை அவர் மிகவும் ரசித்துப் படித்தார். இயற்கை உலகம், குறிப்பாக கடல், அவருக்குப் பிடித்த இலக்கியத்தின் பொதுவான நூலாக இருந்தது. கார்சன் பத்தாம் வகுப்பு வரை ஸ்பிரிங்டேலின் சிறிய பள்ளியில் பயின்றார். பின்னர் பென்சில்வேனியாவின் அருகிலுள்ள பர்னாசஸில் உயர்நிலைப் பள்ளியில் படிப்பை முடித்தார். 1925 ஆம் ஆண்டில் தனது வகுப்பின் நாற்பத்து நான்கு மாணவர்களில் முதலிடம் பெற்றார்.

தாயுடன் இயற்கை நேசிப்பு

ரேச்சல் தனது தாயிடமிருந்து இயற்கையின் மீதான அன்பைப் பெற்றார். மேலும் இருவரும் ரேச்சலின் ஆரம்ப காலத்தில் பெரும்பாலானவற்றை வெளியில் ஒன்றாகக் கழித்தனர். ரேச்சல் தனது இயற்கையின் அன்பை வாசிப்பு அன்புடன் இணைத்தார். அவருக்கு விருப்பமான இலக்கியங்களில் பொதுவாக விலங்குகள் இடம்பெற்றிருந்தன. அவருக்கு பிடித்த எழுத்தாளர் பீட்ரிக்ஸ் பாட்டர் மற்றும் அவருக்குப் பிடித்த கதை கென்னத் கிரஹாமின் விண்ட் இன் தி வில்லோஸ். ஜீன் ஸ்ட்ராட்டன் போர்ட்டரின். இயற்கை நாவல்களையும் பின்னர் ஜோசப் கான்ராட்டின் கடல் கதைகளையும் அவர் விரும்பிப் படித்தார்.

10 வயதில் கதை எழுதி பொருள் ஈட்டிய கார்சன்

எட்டு வயதில், ரேச்சல் கதைகள் எழுதத் தொடங்கினார். ஒவ்வொரு மாதமும் குடும்பம் புனித நிக்கோலஸின் நகலை வாங்கியது, அது கதைகள், கவிதைகள், புதிர்கள் மற்றும் விளையாட்டுகள் நிறைந்த குழந்தைகள் இதழ். ஒரு பகுதி செயின்ட் நிக்கோலஸ் லீக், இது வாசகர்களின் படைப்புகளை வெளியிட்டது. மே 1918 இல், 11 வயதில், ரேச்சல், செயின்ட் நிக்கோலஸ் லீக்கிற்கு "எ பேட்டில் இன் தி மேக்ட்ஸ் "என்ற கதையை அனுப்பினார். பிரான்சில் ராணுவ விமான சேவையில் பணியாற்றும் அவரது சகோதரர் ராபர்ட்டின் கடிதத்தால் இந்த கதை ஈர்க்கப்பட்டது. ரேச்சலின் கதை நான்கு மாதங்களுக்குப் பிறகு வெளியிடப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 1919 வாக்கில், செயின்ட் நிக்கோலஸ் மேலும் மூன்று கதைகளை வெளியிட்டார். அனைத்தும் ராணுவ கருப்பொருள்கள். அவருக்கு 10 டாலர் அனுப்பினார். இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பத்திரிகை ஒரு கதைக்கு ஒரு சதம் கொடுத்தது. அவர்கள் அதை விளம்பரப்படுத்த பயன்படுத்தினர். இதற்கிடையில், ஸ்பிரிங்டேலில் உள்ள பள்ளியில், ரேச்சல் தனது கல்விப் பணிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்டார். அவரது அன்னை தனது புத்திசாலித்தனமான மகளுக்கு அவள் முழு திறனை அடைய அனுமதிக்க போதுமான நல்ல கல்வியை வழங்குவதில் உறுதியாக இருந்தார்.

பெற்றோர் தியாகங்கள் ஊடே கல்லூரிப்படிப்பு

ரேச்சல் 1925 இலையுதிர் காலத்தில் பிட்ஸ்பர்க்கில் உள்ள பென்சில்வேனியா மகளிர் கல்லூரியில் சேர்ந்தார். இது பொதுவாக பி.சி.டபிள்யூ (இப்போது சாத்தம் பல்கலைக்கழகம்) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அவர் ஒருவரிடமிருந்து கல்விக்காக 100 டாலர் உதவித்தொகையும், மற்றொருவரிடமிருந்து இதர விடுதிச் செலவுகளுக்காக 100 டாலர் பெற்றார். ஆனால் அவரது கல்வி மற்றும் தங்குமிட கட்டணம் கிட்டத்தட்ட 800 டாலராக இருந்தது. தங்கள் மகளுக்கு படிப்பதற்கான பணம் அளிப்பதற்காக, பெற்றோர்கள் அவர்களின் சில நிலங்களை பிரித்து அடமானம் வைத்தனர்; விற்பனை செய்தனர். அவரது தாயார் பியானோ பாடங்களைக் கற்றுக் கொடுத்து, அதன் மூலம் கார்சனுக்கு பணம் கொடுத்தார். ஊரில் உள்ளவர்களுக்கு வேலைகளைச் செய்தும் பணம் ஈட்டி மகளுக்குக் கொடுத்தார்.

கல்லூரியில் தனிமை

ரேச்சல் கல்லூரியில் எளிதில் அவருக்கான நண்பர்களை உருவாக்கவில்லை. மிக அமைதியாகவும், யாருடனும் ஒட்டாத தன்மையுடனும் இருந்தார். வார இறுதி நாட்களில் வீட்டிற்குச் சென்றார் அல்லது அவருடைய தாய் கல்லூரியில் தங்க வந்தார். சக மாணவர்கள் அவரை ஒரு விசித்திரமான மனிதராகப் பார்த்தனர். அவருக்கு சற்றே ஒவ்வாத சூழல் நிலைமை என்று நினைத்தார்கள்; ரேச்சலைக் கேலி செய்தனர். ரேச்சல் இளங்கலை படிக்கும்போது அவரது முகம் மற்றும் தோள்களில் முகப்பரு நோயால் மோசமாக அவதிப்பட்டார். முடிவில், ரேச்சல் ஒரு சில நண்பர்களை அவர்களின் வேலைக்கு உதவுவதன் மூலம் உருவாக்கினார். அவர் ஒதுங்கியிருக்கவில்லை என்று அவருடைய நண்பர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள். வகுப்புகளில் ரேச்சலுடைய நடத்தை தன்னம்பிக்கை உடையதாக இருந்தாலும், தனிப்பட்ட உறவுகள் மற்றும் நட்பைப் பற்றி அவர் உண்மையில் கூச்ச சுபாவம் உடையவராக இருந்தார். ரேச்சல் கார்சன் "இயற்கையின் அனைத்து அழகான விஷயங்களையும் நான் விரும்புகிறேன், காட்டு உயிரினங்கள் என் நண்பர்கள்" என்றார்.

பணச்சிக்கல்கள் & கௌரவங்கள்

கல்லூரியில் ஒரு வருடம் கழித்தும், ரேச்சல் தனது கல்விக் கட்டணத்தை முழுமையாக செலுத்தவில்லை. கல்லூரி அவரது பெற்றோரிடம் ரேச்சல் மிகவும் சிறப்பாக செயல்படுவதாகக் கூறியது, கல்லூரியில் வேறு சிலர் / பயனாளிகள் அவருடைய கட்டணங்களை செலுத்தினர். ரேச்சல் முதலில் ஆங்கிலம் படிக்கவும், பின்னர் எழுத்தாளராகவும் விரும்பினார். ஆனால் இயற்கை உலகத்தின் மீதான அவரது காதல் வெற்றி பெற்றது. ஆனால் ஜனவரி 1928 இல் ரேச்சல் உயிரியலுக்கு மாறினார். உயிரியலில் தேர்ச்சியும் பெற்றார். ஆனாலும் அவர் எழுத்தை கைவிடவில்லை; அவர் கல்லூரி செய்தித்தாளின் ஊழியர்களுடன் சேர்ந்தார்; அதற்காக பத்திரிகைகளில் தவறாமல் எழுதினார். இருப்பினும், பள்ளியின் மாணவர் செய்தித்தாள் மற்றும் இலக்கிய துணைக்கு அவர் தொடர்ந்து பங்களித்தார். 1928 ஆம் ஆண்டில் ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்புக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட போதிலும், நிதி சிரமங்கள் காரணமாக, தனது பென்சில்வேனியா மகளிர் கல்லூரியில் தங்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது; அவர் 1929 இல் மாக்னா கம் லாட் பட்டம் பெற்றார். கடல் உயிரியல் ஆய்வகத்தில் ஒரு கோடைகாலப் படிப்புக்குப் பிறகு, 1929ம் ஆண்டின் இலையுதிர்காலத்தில் ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸில் விலங்கியல் மற்றும் மரபியல் தொடர்பான படிப்பைத் தொடர்ந்தார்.

1929 ஆம் ஆண்டின் பி.சி.டபிள்யூ வகுப்பில் மூன்று மாணவர்களில் ஒருவரான இவர் மாக்னா கம் லாட் பட்டம் பெற்றார் (மிகுந்த மரியாதையுடன்) ரேச்சல் பட்டம் பெற்ற இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு பெரும் மந்தநிலை தொடங்கியது.

பணச்சிக்கலும் பகுதி நேர மாணவ நிலையும்

பணம் ரேச்சலுக்கு எப்போதும் ஒரு பெரிய பிரச்னையாக இருந்தது. அவர் பென்சில்வேனியா கல்லூரிக்கு 1,600 டாலர் கடன்பட்டிருந்தார். எனவே ஹாப்கின்ஸில் தனது முதல் ஆண்டு பட்டப் படிப்புக்குப் பிறகு கார்சன் ஒரு பகுதிநேர மாணவராக ஆனார். பணம் வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ரேமண்ட் பெர்லின் ஆய்வகத்தில் உதவியாளராகப் பணிபுரிந்தார். அங்கு அவருடன் எலிகள் மற்றும் பழ ஈக்கள் தொடர்பான பணிகளில் இணைந்து பணியாற்றினார். கட்டுவிரியன் மற்றும் அணில்களுடன் போன்றவற்றுடனும், பின்னர் மீன்களில் உள்ள சிறுநீரக கரு வளர்ச்சியைப் பற்றிய ஒரு ஆய்வுக் திட்டத்தை அவர் முடித்தார். ஜூன் 1932ல், 25 வயதில் கார்சன் விலங்கியல் துறையில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றார்.

நிறைவேறா டாக்டர் பட்டம்

ரேச்சல் கார்சன் டாக்டர் பட்டம் தொடர விரும்பினார். எவ்வாறாயினும், 1934 ஆம் ஆண்டில், கார்சன் ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தை விட்டு வெளியேறவேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது. அவரது வீட்டில் பணம் பெரிய பிரச்சினை ஆனது; பெரும் மந்தநிலையின் போது தனது குடும்பத்தை ஆதரிக்க வேண்டிய சூழலில் இருந்தார். அவர்கள் மிகுந்த சிரமத்தில் இருந்தனர். ரேச்சல் தனது கல்லூரிக் கடனைத் தீர்ப்பதற்காக ஸ்பிரிங்டேலில் உள்ள குடும்ப வீட்டைச் சுற்றியுள்ள நிலத்தை விற்றுவிட்டு கடனை அடைத்தனர். பி.சி.டபிள்யூ.அவர் 1934 இல் படிப்பை விட்டு வெளியேறினார்.

குடும்பத்தைக் காப்பாற்ற பணி

ரேச்சல் கார்சன் பொருளாதார சிக்கலில் உள்ள தனது குடும்பத்தைக் காப்பாற்ற, முழு நேர ஆசிரியப் பணியைத் தேடினார். 1935 ஆம் ஆண்டில், அவரது தந்தை 71ம் வயதில் இறந்தார். ஏற்கனவே இருந்த மோசமான நிதி நிலைமையை தந்தையின் இறப்பு இன்னும் மோசமாக்கியது. கார்சன் அவரது தனது வயதான தாயையும் கவனித்துக்கொண்டார். தனது இளங்கலை உயிரியல் வழிகாட்டியான மேரி ஸ்காட் ஸ்கிங்கரின் வற்புறுத்தலின்பேரில், யு.எஸ். மீன்வள பணியகத்துடன், கார்சனுக்கு விலங்கியல் மற்றும் எழுத்தில் தனது திறமைகளை கலக்கும் காண்பிக்கும் ஒரு தற்காலிக வேலை கிடைத்தது.

ரொமான்ஸ் அண்டர் தி வாட்டர்ஸ் என்ற தலைப்பில் வாராந்திர கல்வி ஒளிபரப்புகளுக்கு ரேடியோ படைப்புகளை எழுதினார். அது 52 ஏழு நிமிட நிகழ்ச்சிகளின் தொடர் நீர்வாழ் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டது மற்றும் மீன் உயிரியல் மற்றும் பணியகத்தின் பணிகளில் பொது ஆர்வத்தை உருவாக்கும் நோக்கம் கொண்டது. கார்சனின் பணியில் பணியக ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர். அவரது எழுத்துகள் அவரது முன்னோடிகளில் இருந்ததைவிட கேட்பவர்களிடமிருந்து மிகவும் உற்சாகமான வரவேற்பைப் பெற்றன. கார்சனின் மேற்பார்வையாளர், வானொலி தொடரின் வெற்றியில் மகிழ்ச்சி அடைந்து, மீன்வள பணியகம் பற்றி ஒரு பொது சிற்றேட்டிற்கு ரேச்சலை ஓர் அறிமுகத்தை எழுதும்படி கேட்டார்; கிடைக்கக்கூடிய முதல் முழுநேர நிலையை பாதுகாக்கவும் அவர் பணியாற்றினார்.

சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்றார். மேலும் 1936 ஆம் ஆண்டில், மீன்வள பணியகத்தால் ஒரு முழுநேர தொழில்முறை பதவிக்கு, ஜூனியர் நீர்வாழ் உயிரியலாளராக பணியமர்த்தப்பட்ட இரண்டாவது பெண்மணி ஆனார் ரேச்சல். கார்சன் செசபீக் விரிகுடாவில் உள்ள வாழ் உயிரினங்கள் பற்றிய கட்டுரைகளையும், இந்தத் தொடருக்கான தனது ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் உள்ளூர் செய்தித்தாள்கள் மற்றும் பத்திரிகைகளுக்கு கார்சன் சமர்ப்பிக்கத் தொடங்கினார்.

குடும்பச் சுமையும் பணியும்

யு.எஸ். மீன்வள பணியகத்தில், கார்சனின் முதன்மை பொறுப்புகள் மீன் மக்கள் தொகை குறித்த கள தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்து அறிக்கையிடுவது மற்றும் பொதுமக்களுக்கு பிரசுரங்கள் மற்றும் பிற இலக்கியங்களை எழுதுவது. கடல் உயிரியலாளர்களுடனான தனது ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆலோசனைகளை தொடக்க புள்ளிகளாகப் பயன்படுத்தி, தி பால்டிமோர் சன் மற்றும் பிற செய்தித்தாள்களுக்கு ஒரு நிலையான கட்டுரைகளையும் ரேச்சல் எழுதினார். ஜனவரி 1937 இல் அவரது மூத்த சகோதரி இறந்தபோது அவரது குடும்பப் பொறுப்புகள் மேலும் அதிகரித்தன. கார்சன் அவரது தாய் மற்றும் இரண்டு மருமகளுக்கும் உணவு கொடுத்து காப்பாற்ற வேண்டிய நிலையில் இருந்தார்.

புத்தகம் எழுதும் பணி; பணம் ஈட்டல்

ரேச்சல் ஜூலை 1937 இல், அட்லாண்டிக் மாத இதழ் தி வேர்ல்ட் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் என்ற கட்டுரையின் திருத்தப்பட்ட பதிப்பை ஏற்றுக்கொண்டது. அவர் முதலில் தனது முதல் மீன்வள பணியக சிற்றேட்டிற்காக எழுதினார். அவளுடைய மேற்பார்வையாளர் அந்த நோக்கத்திற்காக இது மிகவும் நல்லது என்று கருதினார். அண்டர்ஸீ என வெளியிடப்பட்ட கட்டுரை, கடல் தளத்திலுள்ள ஒரு பயணத்தின் தெளிவான கதை. இது கார்சனின் எழுத்துலக வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக ஒரு மைல் கல்லாக அமைந்தது. அண்டர்ஸீயால் ஈர்க்கப்பட்ட பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் சைமன் & ஸ்கஸ்டர், கார்சனைத் தொடர்பு கொண்டு அதை ஒரு புத்தகமாக விரிவுபடுத்த பரிந்துரைத்தார். பல வருட படைப்புகளில் விளைந்ததுதான் அண்டர் தி சீ விண்ட் (1941) புத்தகம். இது சிறந்த விமர்சனங்களைப் பெற்றது. ஆனால் மோசமாக விற்கப்பட்டது. அது வெளிவந்த சில வாரங்களிலேயே, ஜப்பானிய கடற்படை பேர்ல் துறைமுகத்தின் மீது பேரழிவு தரும் தாக்குதலை நடத்தியது. அடுத்தடுத்த கொந்தளிப்பில், அமெரிக்க பொதுமக்கள் இயற்கை உலகத்தைப் பற்றிய புத்தகங்களுக்கான பசியை இழந்தனர். கார்சனின் புத்தகம் மறந்துவிட்டது

ரேச்சல் கட்டுரைகளின் வெற்றி

இதற்கிடையில், கார்சனின் கட்டுரை எழுதும் வெற்றி தொடர்ந்தது-அவரது கட்டுரைகள் சன் இதழ், நேச்சர் மற்றும் கோலியர்ஸ் ஆகிய பத்திரிகைகளில் வெளிவந்தன. கார்சன் 1945 ஆம் ஆண்டில் பணியகத்தை விட்டு வெளியேற முயன்றார் (அதற்குள் அமெரிக்காவின் மீன் மற்றும் வனவிலங்கு சேவையாக மாற்றப்பட்டார்). இருப்பினும், இயற்கை ஆர்வலர்களுக்கான சில வேலைகள் கிடைத்தன. ஏனெனில் மன்ஹாட்டன் திட்டத்தை அடுத்து அறிவியலுக்கான பெரும்பாலான பணம் தொழில்நுட்ப துறைகளில் கவனம் செலுத்தியது. 1945 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில், கார்சன் முதன்முதலில் DDT என்பது அந்த நேரத்தில் கார்சனின் பல எழுத்து ஆர்வங்களில் ஒன்றாகும். மேலும் ஆசிரியர்கள் இந்த விஷயத்தை விரும்பத்தகாததாகக் கண்டனர்; அவர் 1962 வரை DDT பற்றி எதுவும் வெளியிடவில்லை.

மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான ஆசிரியர்

ஒரு எழுத்தாளராக வெற்றிபெறத் தீர்மானித்த கார்சன், 1948 இல் இரண்டாவது புத்தகத்தைத் திட்டமிடத் தொடங்கினார். மேலும் மேரி ரோடெல் என்ற இலக்கிய முகவரின் சேவையில் ஈடுபட்டார். இதற்கிடையில், அவரது பணி சிவில் சேவையில் ஈர்க்கக்கூடிய நற்பெயரைப் பெற்றது. 1949 ஆம் ஆண்டில், அவர் மீன் மற்றும் வனவிலங்கு சேவைக்கான வெளியீடுகளின் தலைமை ஆசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார். கார்சன், அமெரிக்காவைச் சுற்றியுள்ள கடல் என்ற புத்தகத்தை 1950 இல் முடித்தார். ஜூலை 1951 இல் புத்தகம் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு நியூயார்க்கர் பல அத்தியாயங்களை வரிசைப்படுத்தினார்.

பரிசு, கௌரவ டாக்டர் பட்டம் & பணி துறப்பு

சயின்ஸ் டைஜஸ்ட் மற்றும் தி யேல் ரிவியூவில் அத்தியாயங்கள் தோன்றின. பிந்தைய அத்தியாயம், "ஒரு தீவின் பிறப்பு", அமெரிக்கன் அசோசியேஷன் ஃபார் தி அட்வான்ஸ்மென்ட் ஆஃப் சயின்ஸின் ஜார்ஜ் வெஸ்டிங்ஹவுஸ் அறிவியல் எழுதும் பரிசை வென்றது. ஜூன் 1951 முதல் தி நியூயார்க்கரில் ஒன்பது அத்தியாயங்கள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டன. இந்த புத்தகம் ஜூலை 2, 1951 இல் ஆக்ஸ்போர்டு யுனிவர்சிட்டி பிரஸ் வெளியிட்டது. அமெரிக்காவைச் சுற்றியுள்ள கடல் 86 வாரங்கள் நியூயார்க் டைம்ஸின் சிறந்த விற்பனையாளர் பட்டியலில் இருந்தது. ரீடர்ஸ் டைஜெஸ்டால் சுருக்கப்பட்டது. 1952 ஆம் ஆண்டு புனைகதைக்கான தேசிய புத்தக விருது மற்றும் ஜான் பரோஸ் பதக்கம் ஆகியவற்றை வென்றது. இதன் விளைவாக கார்சனுக்கு இரண்டு கெளரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. அதை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு ஆவணப்படத்திற்கும் அவர் உரிமம் பெற்றார். கடலின் வெற்றி, கடற் காற்றின் கீழே புத்தக வெளியீட்டிற்கு வழிவகுத்தது. இது ஒரு சிறந்த விற்பனையாக மாறியது. வெற்றிக்கு நிதிப் பாதுகாப்பு வந்தது. 1952 ஆம் ஆண்டில் கார்சன் முழுநேரமும் எழுத்தில் கவனம் செலுத்துவதற்காக தனது வேலையை விட்டுவிட முடிந்தது.

நம்மைச் சுற்றியுள்ள கடல் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் வெற்றியாக இருந்தது. இது நியூயார்க் டைம்ஸின் சிறந்த விற்பனையாளர் பட்டியலில் 39 வாரங்களுக்கு முதலிடத்தைப் பிடித்தது. ஆறு மாதங்களில் 250,000 பிரதிகள் விற்பனையானது.

அடுத்த ஆண்டு கார்சன் அங்கீகாரத்தை ஈர்க்கக்கூடிய அளவில் கொண்டு வந்தது. முதலில் அவர் புனைகதைக்கான தேசிய புத்தக விருதை வென்றார்.

ரேச்சலின் கருத்து

'அறிவியலின் நோக்கம் உண்மையை கண்டுபிடித்து வெளிச்சம் போடுவதுதான். சுயசரிதை அல்லது வரலாறு அல்லது புனைகதை என்பது இலக்கியத்தின் நோக்கமாகும். அப்படியானால், விஞ்ஞானத்தின் தனி இலக்கியம் இருக்க முடியாது என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது' என்று குறிப்பிட்டார்.

ரேச்சல் கார்சனின் வாழ்க்கை

கார்சன் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை, குழந்தைகளும் இல்லை. அவருக்கு அவரது தாயார் எப்போதும் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான நபராக இருந்தார். தனது வீட்டைப் பகிர்ந்துகொண்டு தனது வீட்டுக்காப்பாளராகவும் செயலாளராகவும் செயல்பட்டார். அவர்களின் பிற்காலத்தில் அவர்கள் மேரிலாந்தின் சில்வர் ஸ்பிரிங் நகரில் வாஷிங்டன் டி.சியின் வடக்கு முனையில் வாழ்ந்தனர்.

கார்சனின் மூத்த சகோதரி மரியன் 1937 இல் நிமோனியாவால் இறந்தார். மரியனின் கணவர் சில வருடங்களுக்கு முன்பு அவளையும் அவர்களது இரண்டு மகள்களையும் விட்டு விலகியிருந்தார். கார்சன் சிறுமிகளை தனது வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றார். கார்சனின் தாய், கிட்டத்தட்ட 70 வயது வரை வாழ்ந்தார். கார்சனின் அவர்களைப் பராமரித்து பார்த்துக் கொண்டார். கார்சனும் அவரது தாயும் சிறுமிகளை பெரியவர்கள் வரை கவனித்துக் கொண்டார்கள்.

டோரதி ஃப்ரீமானுடனான உறவு

கார்சன் முதன்முதலில் டோரதி ஃப்ரீமானை 1953 ஆம் ஆண்டு கோடையில் மைனேயின் சவுத்போர்ட் தீவில் சந்தித்தார். அவர் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் தனது அண்டை நாடாக மாற வேண்டும் என்று கேள்விப்பட்டபோது ஃப்ரீமேன் கார்சனுக்கு அந்த பகுதிக்கு வரவேற்பு எழுதினார். இது கார்சனின் வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் மிக நெருக்கமான நட்பின் தொடக்கமாகும். அவர்களின் உறவு முக்கியமாக கடிதங்கள் மூலமாகவும், கோடைகாலங்களில் மைனேயில் ஒன்றாகக் கழிக்கப்பட்டதாகவும் நடத்தப்பட்டது. 12 ஆண்டுகளில், அவர்கள் 900 கடிதங்களைக் பரிமாறிக்கொண்டனர். இவற்றில் பல 1995 இல் பீக்கன் பிரஸ் வெளியிட்ட ஆல்வேஸ், ரேச்சல் என்ற புத்தகத்தில் வெளியிடப்பட்டன.

இறுதிக் காலம்

1952 அமெரிக்காவைச் சுற்றியுள்ள கடல் புத்தக வெற்றியைத் தொடர்ந்து, கார்சன் சவுத்போர்ட் தீவில் கட்டப்பட்ட ஒரு குடிசையில் இருந்தார். மைனேயின் கடற்கரையில் ஷீப்ஸ்கோட் விரிகுடாவைக் கண்டும் காணவில்லை. அவளும் அவளுடைய தாயும் மேரிலாந்தின் வெப்பத்தையும் ஈரப்பதத்தையும் தப்பித்து கடலையும் கரையையும் அனுபவித்து கோடைகாலத்தை கழித்தார்கள். அவர்களது அயலவர்கள் டோரதி மற்றும் ஸ்டான்லி ஃப்ரீமேன். இருவரும் நெருங்கிய நண்பர்களாக மாறினர். 1957 ஆம் ஆண்டில், 50 வயதில், கார்சன் தத்தெடுத்து ஐந்து வயது பேரன் ரோஜர் கிறிஸ்டிக்கு தாயானார்.

டிசம்பர் 1958 இல், கார்சனின் அன்புக்குரிய தாய் 89 வயதில் இறந்தார். ஏப்ரல் 1960 இல், கார்சன் தனது இடது மார்பகத்திலிருந்து நீர்க்கட்டிகளை அகற்றுவதற்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அவருக்கு பெரிய மார்பக புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை செய்தார். அப்போது அவருக்கு தெரியாது, ஆனால் அவருக்கு இன்னும் மூன்று ஆண்டுகள் ஆயுள் மட்டுமே இருந்தது என்பது மருத்துவருக்கு நன்கு தெரியும்.

ஜனவரி 1963இல், கார்சனுக்கு இதய நோய் இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது. மார்பக புற்றுநோயைத் தடுக்க அவர் தொடர்ந்து அதிக அளவு கதிர்வீச்சினால் ஏற்பட்டது என்பதில் சந்தேகமில்லை. இருப்பினும் புற்றுநோய் இப்போது அவரது எலும்புகளில் பரவியது. அவர் இப்போது சக்கர நாற்காலி மூலமாகவே நகர்ந்தார். மார்ச் 1964 க்குள், புற்றுநோய் அவரது கல்லீரலில் பரவியது. அவரது இதய நிலை எந்தவொரு நடைமுறைகளின் அபாயங்களையும் பெரிதும் அதிகரித்தது, ஆனால் அறுவை சிகிச்சையாளர்கள் புற்றுநோயைத் தாக்க கதிரியக்க உள்வைப்பை அழுத்தி அறுவை சிகிச்சை மூலம் செருகினர்.

கார்சன் ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி சில்வர் ஸ்பிரிங் கில் தனது வீட்டிற்கு திரும்பினார். ரேச்சல் கார்சன் ஏப்ரல் 14, 1964 அன்று மேரிலாந்தின் சில்வர் ஸ்பிரிங் நகரில் மாரடைப்பால் இறந்தார்.அப்போது அவருக்கு 56 வயது. மேரிலாந்தின் ராக்வில்லில் உள்ள பார்க்லான் மெமோரியல் கல்லறையில், அவரது தாயின் கல்லறைக்கு அருகிலேயே அவரது அஸ்தியில் பாதி புதைக்கப்பட்டன. மற்ற பாதி டோரதி ஃப்ரீமேனால் ஷீப்ஸ்கோட் விரிகுடாவில் சிதறடிக்கப்பட்டது. கார்சனின் நெருங்கிய நண்பர் பால் ப்ரூக்ஸ், கார்சனின் வெளியீட்டாளர்களின் மூத்த ஆசிரியர் ஹவௌ க்டன் மிஃப்ளின் மற்றும் அவரது மனைவி சூசி ஆகியோர் பாதுகாவலராக அவரது வளர்ப்பு மகன் ரோஜர் கிறிஸ்டியின் எதிர்காலத்திற்காக நிறைய உதவி செய்தனர்.

மரணத்திற்குப் பிந்தைய கௌரவங்கள்

பிட்ஸ்பர்க்கில் உள்ள ரேச்சல் கார்சன் பாலம், 1999 நடுப்பகுதியில் அரசு நிறுவனங்கள் முதல் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் வரை அறிவார்ந்த சமூகங்கள் வரை பல்வேறு குழுக்கள் கார்சனின் வாழ்க்கையையும் பணியையும் அவர் இறந்ததிலிருந்து கொண்டாடின. ஒருவேளை மிக முக்கியமாக, ஜூன் 9, 1980 அன்று, கார்சனுக்கு அமெரிக்காவின் மிக உயர்ந்த குடிமகன் கௌரவமான ஜனாதிபதி பதக்கம் வழங்கப்பட்டது. அடுத்த ஆண்டு அவரது நினைவாக ஒரு 17 சென்ட் கிரேட் அமெரிக்கர்கள் தொடர் அஞ்சல் முத்திரை வெளியிடப்பட்டது. பின்னர் பல நாடுகளும் கார்சன் தபால்களை வெளியிட்டுள்ளன. 1973 ஆம் ஆண்டில், கார்சன் தேசிய மகளிர் மண்டபத்தில் புகழ் பெற்றார்.

கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகம், சாண்டா குரூஸ், அதன் கல்லூரிகளில் ஒன்றை (முன்னர் கல்லூரி எட்டு என்று அழைக்கப்பட்டது) ரேச்சல் கார்சன் கல்லூரி என்று 2016 இல் பெயரிட்டது. ரேச்சல் கார்சன் கல்லூரி ஒரு பெண்ணின் பெயரைக் கொண்ட பல்கலைக்கழகத்தின் முதல் கல்லூரி ஆகும்.

மியூனிக் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூகத்திற்கான ரேச்சல் கார்சன் மையம் 2009 இல் நிறுவப்பட்டது. சுற்றுச்சூழல் மனிதநேயம் மற்றும் சமூக அறிவியலில் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்விக்கான ஒரு சர்வதேச, இடைநிலை மையம், இது முனிச்சின் லுட்விக்-மாக்சிமிலியன்ஸ்-யுனிவர்சிட்டட் மற்றும் டாய்ச்ஸ் அருங்காட்சியகத்தின் கூட்டு முயற்சியாக நிறுவப்பட்டது.

பென்சில்வேனியாவின் ஸ்பிரிங்டேலில் உள்ள கார்சனின் பிறப்பிடம் மற்றும் குழந்தை பருவ வீடு, இப்போது ரேச்சல் கார்சன் வீட்டுப்பண்ணை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது வரலாற்று இடங்களின் தேசிய பதிவேடாக மாறியது மற்றும் அதை நிர்வகிக்க 1975 ஆம் ஆண்டில் இலாப நோக்கற்ற ரேச்சல் கார்சன் ஹோம்ஸ்டெட் அசோசியேஷன் உருவாக்கப்பட்டது. மேரிலாந்தின் கோல்ஸ்வில்லில் உள்ள அவரது வீடு 1991 இல் சைலண்ட் ஸ்பிரிங் எழுதியது ஒரு தேசிய வரலாற்று அடையாளமாக பெயரிடப்பட்டது. பிட்ஸ்பர்க்கிற்கு அருகில், ரேச்சல் கார்சன் டிரெயில் என்று அழைக்கப்படும் 57 கி.மீ நடைபயணம் பாதை, ரேச்சல் கார்சன் டிரெயில்ஸ் கன்சர்வேன்சியால் பராமரிக்கப்படுகிறது. இது 1975 இல் கார்சனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. கார்சனின் மரியாதைக்குரிய ஒரு பிட்ஸ்பர்க் பாலம், ரேச்சல் கார்சன் பாலம் என மறுபெயரிடப்பட்டது. ஹாரிஸ்பர்க்கில் உள்ள பென்சில்வேனியா சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மாநில அலுவலக கட்டிடம் அவரது நினைவாக பெயரிடப்பட்டது. கெய்தெஸ்பர்க், மான்ட்கோமரி கவுண்டி, மேரிலாந்தில் உள்ள தொடக்கப் பள்ளிகள், சம்மமிஷ், வாஷிங்டன் மற்றும் கலிபோர்னியாவின் சான் ஆகியவை அவரது நினைவாக பெயரிடப்பட்டன, அதேபோல் பீவர்டன், ஓரிகான் மற்றும் ஹெர்ன்டன், வர்ஜீனியா (ரேச்சல் கார்சன் நடுநிலைப்பள்ளி) மற்றும் நியூயார்க்கின் புரூக்ளினில் ஒரு உயர்நிலைப் பள்ளி ஆகியவை ரேச்சல் பெயரைத் தாங்கி உள்ளன.

எண்ணற்ற பரிசுகள், பெயர் சூட்டல்கள்

ரேச்சல் கார்சன் என்ற பெயரைத் தாங்கி இரண்டு ஆராய்ச்சி கப்பல்கள் அமெரிக்காவில் பயணம் செய்துள்ளன. ஒன்று மேற்கு கடற்கரையில் உள்ளது. இது மான்டேரி பே அக்வாரியம் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு (MBARI) சொந்தமானது.] மற்றொன்று கிழக்கு கடற்கரையில் உள்ளது. இது மேரிலாந்து பல்கலைக்கழக சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் மையத்தால் இயக்கப்படுகிறது. அவர் பெயரின் மற்றொரு கப்பல், இப்போது அகற்றப்பட்டது. இது ஒரு முன்னாள் கடற்படைக் கப்பலாகும். இது அமெரிக்காவின் அமெரிக்காவின் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனத்தால்(EPA) பெறப்பட்டு மாற்றப்பட்டது. இது பெரிய ஏரிகளில் இயங்கியது. புளோரிடா கீஸ் தேசிய கடல் சரணாலயம் ரேச்சல் கார்சன் என்ற பெயரில் ஒரு மூரிங் மிதவை பராமரிப்புக் கப்பலையும் இயக்குகிறது.

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனத் தலைமையகத்தின் மூன்றாவது மாடியில் உள்ள சடங்கு ஆடிட்டோரியம், வில்லியம் ஜெபர்சன் கிளிண்டன் கூட்டாட்சி கட்டிடம், ரேச்சல் கார்சனின் பெயரிடப்பட்டது. ரேச்சல் கார்சன் அறை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவன நிர்வாகி அலுவலகத்திற்கு அருகில் உள்ளது. இது தூய்மையான காற்று இடைநிலை விதி உட்பட பல முக்கியமான அறிவிப்புகளின் தளமாக இருந்து வருகிறது. கார்சனுக்கும் பல பாதுகாப்பு பகுதிகள் பெயரிடப்பட்டுள்ளன. 1964 மற்றும் 1990 க்கு இடையில், மேரிலாந்தின் மாண்ட்கோமெரி கவுண்டியில் உள்ள ப்ரூக்வில் அருகே 650 ஏக்கர் (263 ஹெக்டேர்) மேரிலாந்து-தேசிய மூலதன பூங்கா மற்றும் திட்டமிடல் ஆணையத்தால் நிர்வகிக்கப்படும். ரேச்சல் கார்சன் பாதுகாப்பு பூங்காவாக கையகப்படுத்தப்பட்டு ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டது. 1969 ஆம் ஆண்டில், கரையோர மைனே தேசிய வனவிலங்கு புகலிடம் ரேச்சல் கார்சன் தேசிய வனவிலங்கு புகலிடமாக மாறியது; விரிவாக்கங்கள் அடைக்கலத்தின் அளவை சுமார் 9,125 ஏக்கர் (3,693 ஹெக்டேர்) கொண்டு வரும். 1985 ஆம் ஆண்டில், வட கரோலினா கார்ஃபோனின் நினைவாக பியூஃபோர்ட்டில் அதன் ஈஸ்டுவரைன் இருப்புக்களில் ஒன்றை மறுபெயரிட்டது.

கல்வி மற்றும் அறிவார்ந்த நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் பரிசுகளுக்கு கார்சன் பெயர் அடிக்கடி சூட்டப்படுகிறது. 1991 ஆம் ஆண்டில் நோர்வேயின் ஸ்டாவஞ்சரில் நிறுவப்பட்ட ரேச்சல் கார்சன் பரிசு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு துறையில் பங்களிப்பு செய்த பெண்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

சுற்றுச்சூழல் வரலாற்றுக்கான அமெரிக்கன் சொசைட்டி 1993 முதல் சிறந்த ஆய்வுகளுக்கான ரேச்சல் கார்சன் பரிசை வழங்கியுள்ளது. 1998 ஆம் ஆண்டு முதல், சொசைட்டி ஆஃப் சோஷியல் ஸ்டடீஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் ஆண்டுதோறும் ரேச்சல் கார்சன் புத்தக பரிசை வழங்கியுள்ளது, இது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள் துறையில் சமூக அல்லது அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு புத்தக வேலைக்காக வழங்கியுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் பத்திரிகையாளர்கள் சங்கம் ஆண்டுதோறும் வழங்குகிறது கார்சனின் பெயரில் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் குறித்த புத்தகங்களுக்கான விருது மற்றும் இரண்டு கௌரவமான குறிப்புகள், ஜோ ரோமானின் பட்டியலிடப்பட்டவை 2012 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவின் ஆபத்தான உயிரினச் சட்டத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டது. சியரா கிளப்பும் அதன் அறக்கட்டளையும் தங்கள் தோட்டத் திட்டங்களில் கிளப்புக்கு வழங்கிய நன்கொடையாளர்களை ரேச்சல் கார்சன் சொசைட்டி என்று அங்கீகரிக்கின்றன. மாசசூசெட்ஸின் வூட்ஸ் ஹோலில் உள்ள ரேச்சல் கார்சன் சிற்பம் ஜூலை 14, 2013 அன்று வெளியிடப்பட்டது. மே 27, 2014 அன்று கார்சனின் 107வது பிறந்தநாளுக்காக கூகுள் டூடுலை உருவாக்கியது. இசைக்குழுவின் 1991 ஆம் ஆண்டு ஆல்பமான அட்சுங் பேபியிலிருந்து "புற ஊதா"(லைட் மை வே) நிகழ்ச்சியின்போது தி ஜோசுவா மரத்தின் 30 வது ஆண்டு விழாவிற்காக 2017 ஆம் ஆண்டில் யு 2 சுற்றுப் பயணத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பெண்களுக்கு "ஹெர்ஸ்டோரி" வீடியோ அஞ்சலி செலுத்தும்போது கார்சன் இடம்பெற்றார்.

பூமி நாளில் கொண்டாட்டம்

பென்சில்வேனியாவின் ஸ்பிரிங்டேலில், 2007 ல்கார்சன் பிறந்த 100 வது ஆண்டு விழா கொண்டாட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில்

. பூமி தினத்தில் (ஏப்ரல் 22), பூமிக்கான தைரியம்: எழுத்தாளர்கள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஆர்வலர்கள் ரேச்சல் கார்சனின் வாழ்க்கையையும் எழுத்தையும் கொண்டாடுகிறார்கள் "ரேச்சல் கார்சனின் துணிச்சலான வாழ்க்கை மற்றும் உருமாறும் ஒரு நூற்றாண்டு பாராட்டு" எழுதுதல். " சுற்றுச்சூழல் எழுத்தாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளின் பதின்மூன்று கட்டுரைகள் இதில் இருந்தனமேரிலாந்தின் ஜனநாயக செனட்டர் பெஞ்சமின் எல். கார்டின், கார்சனைக் கொண்டாடும் ஒரு தீர்மானத்தை சமர்ப்பிக்க எண்ணியிருந்தார். இறந்த பின்னர் அதிகமாகக் கொண்டாடப்படும் விஞ்ஞானி ரேச்சல் கார்சன் ஒருவர் மட்டுமே.