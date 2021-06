அறிவியல் ஆயிரம்: தாவரவியலின் பிதாமகன் ரெம்பர்ட் டோடோயன்ஸ் 

ரெம்பர்ட் டோடோயன்ஸ்(Rembert Dodoens) என்ற நெதர்லாந்தின் மருத்துவர் மற்றும் தாவரவியலாளர். சுமார் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பிறந்து தாவரவியலுக்கு ஏராளமான அர்பணிப்புகளை அளித்துள்ளார். அரிய தாவரவியல் படைப்புகளை இந்த உலகுக்குத் தந்திருக்கிறார். அவர் தாவரவியலின் தந்தை என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.

இப்போதே தாவரவியலில் வகைப்பாட்டியல் என்பது கடினமானது. நுண்ணோக்கி இல்லாத காலத்தில் ஒருவர் மருத்துவத் துறையிலும், அதற்கு கொஞ்சமும் சம்பந்தமே இல்லாத தாவரவியல் துறையிலும் விற்பன்னராவது அதிசயமும் ஆச்சரியமும் நிறைந்த நிகழ்வாகும்.

ரெம்பர்ட் டோடோயன்ஸுக்கு ஏகப்பட்ட பெயர்கள் உண்டு. அவரது நிஜப் பெயர் ரெம்பர்ட் வான் ஜோயன்கேமா(Rembert Van Joenckema). ரெம்பர்ட் டோடோயன்ஸ் என்பது அவரின் லத்தீன் பெயர். அவர் 1583ல் 'தி புக் ஆப் தி ஹிஸ்டரி ஆப் தி சிக்ஸ் பிளாண்ட்ஸ் 30 பெம்ப்டேட்ஸ்' (the book of the history of the six plants 30 pemptades) என்ற புத்தகத்தை எழுதினார். இது 16 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் முதன்மையான தாவரவியல் படைப்புகளில் சிறந்தாக கருதப்படுகிறது.

இளமை வாழ்க்கை

டோடோயன்ஸ் 1517 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 29 ஆம் நாள், நெதர்லாந்தின் தலைநகரான மெச்செலனில் ரெம்பர்ட் வான் ஜோயன்கேமா பிறந்தார். அவரது தந்தை பெயர் டெனிஸ் வான் ஜோயன்கேமா; அன்னை பெயர் உர்சுலா ரோலண்ட்ஸ். வான் ஜோயன்கேமா குடும்பமும் மற்றும் அதன் பெயரும் கூட, ஃபிரிஷியனில் (Frisian) உருவானவைதான். அதன் உறுப்பினர்கள் ஃப்ரைஸ்லேண்ட் என்ற ஊரில் அரசியல் மற்றும் நீதித்துறையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டவர்கள். அவரது தந்தை மெச்செலனின் நகராட்சி மருத்துவர்களில் ஒருவராகவும், நெதர்லாந்து ஆளுநர் ஆஸ்திரியாவின் மார்கரெட்டின் கடைசிக்கால நோயைக் கவனிக்கும் தனி மருத்துவராகவும் இருந்தார். ரெம்பெர்ட் பின்னர் தனது கடைசிப் பெயரை டோடோயன்ஸ் என்று மாற்றினார் (அதாவது "டோடோவின் மகன்", இது அவரது தந்தையின் பெயரான டெனிஸ் என்பதை இணைத்து உருவாக்கினார்)

கல்வி

டோடோயன்ஸ் 13 வயதில் மெச்செலனில் உள்ள நகராட்சிக் கல்லூரியில் அர்னால்ட் நூட், லியோனார்ட் வில்லேமர், ஜீன் ஹீம்ஸ் மற்றும் பால் ரோல்ஸ்வேர் ஆகியோரின் கீழ் கல்வி பயின்றார். பின் அவர் லியூவன் பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவம், அண்டவியல் மற்றும் புவியியல் படித்தார். 1535 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவராகப் பணி செய்ய உரிமம் பெற்றார். அந்தக் கால வழக்கப்படி அவர் இத்தாலி, ஜெர்மனி மற்றும் பிரான்ஸ் உட்பட பல ஊர்களுக்கு 1535 முதல் 1546 வரை ஐரோப்பாவில் விரிவான பயணங்களை மேற்கொண்டார்.

திருமணம்

1539 ஆம் ஆண்டில் அவர் மெச்செலனில் உள்ள ஒரு மருத்துவக் குடும்பத்தில் உள்ள கதெலிஜ்னே டி ப்ரூயினை (Kathelijne De Bruyn)(1517–1572) மணந்தார். அவர்களுக்கு நான்கு குழந்தைகள், உர்சுலா (பிறப்பு 1544), டெனிஜ்ஸ் (பிறப்பு 1548), அன்டோனியா மற்றும் ரெம்பர்ட் டோடோயன்ஸ்.

அவர் பாசல் என்ற ஊரில் குறுகிய காலம் இருந்தார் (1542-1546). பின்னர் 1557 ஆம் ஆண்டில் டோடோயன்ஸ் லீவன் பல்கலைக்கழகத்தில் வந்த ஒரு பதவியை நிராகரித்தார். ஸ்பெயினின் இரண்டாம் மன்னர் பிலிப் நீதிமன்ற மருத்துவராகும் வாய்ப்பையும் அவர் நிராகரித்தார்.

மருத்துவப் பணி

அவர் பட்டம் பெற்ற பிறகு 1548 ஆம் ஆண்டில் மெச்செலனில் உள்ள மூன்று நகராட்சி மருத்துவர்களில் ஒருவரான ஜோச்சிம் ரோலண்ட்ஸ் மற்றும் ஜேக்கப் டி மூர் ஆகியோருடன் சேர்ந்து தனது தந்தையின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றினார். அவர் புனித ரோமானிய பேரரசர் மாக்சிமிலியன் II இன் நீதிமன்ற மருத்துவராகவும், அவரது வாரிசான வியன்னாவில் (1575-1578) ஆஸ்திரிய பேரரசர் ருடால்ப் II ஆகவும் இருந்தார். 1582 இல், லைடன் பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவப் பேராசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார்

கடைசிக் காலம்

டோடோயன்ஸின் 55 வயதில், 1572இல் மனைவி இறந்தார். பின்னர் அவர் மரியா சாரினெனை இரண்டாவதாக மணந்தார். அவர்களுக்கு ஜோஹன்னா என்ற மகள் பிறந்தாள். பின்னர் டோடோயன்ஸ் 1585 இல் லைடனில் இறந்தார். மேலும் லைடனின் பீட்டர்ஸ்கெர்க்கில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார்.

தாவரவியல் புத்தகப்பணி

16 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில், டியோஸ்கொரைட்ஸ் தனது டி மெட்டீரியா மெடிகாவில் தாவர உலகத்தை முழுமையாக விவரித்தார். டோடோயன்ஸின் வாழ்நாளில், தாவரவியல் அறிவு என்பது மகத்தான விரிவாக்கத்திற்கு உட்பட்டது. அப்போதைய புதிய உலக ஆய்வு அறியப்பட்ட தாவர உலகத்தின் விரிவாக்கம், புத்தகம் அச்சிடுதல் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் மரத் தொகுதி விளக்கப்படத்தின் பயன்பாடு ஆகியவற்றால் ஓரளவு தூண்டப்பட்டது. இந்த காலமே தாவரவியலின் மறுமலர்ச்சி என்றும் கருதப்படுகிறது.

ஐரோப்பாவில் 1530களில் இருந்து இயற்கை வரலாற்றியல் ஈர்க்கப்பட்டது. மேலும் தோட்டக்கலை மற்றும் தாவரங்களை வளர்ப்பது மன்னர்கள் முதல் பல்கலைக்கழகங்கள் வரை ஆர்வமாகவும் மதிப்புமிக்க முயற்சியாகவும் மாறியது. முதல் தாவரவியல் பூங்காக்கள் தோன்றின. அதேபோல் முதல் விளக்கப்பட தாவரவியல் கலைக்களஞ்சியம், ஆயிரக்கணக்கான நீர் வண்ணங்கள் மற்றும் மரக்கட்டைகளுடன். விவசாயிகள், தோட்டக்காரர்கள், வனவாசிகள், வக்கீல்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் ஆகியோரின் அனுபவம், ஆலை நிபுணரின் எழுச்சியால் கூடுதலாக வழங்கப்படுகிறது.

தாவரங்களைச் சேகரிப்பது ஓர் ஒழுக்கமாக மாறியது. குறிப்பாக இத்தாலிக்கு வெளியே உள்ள இயற்கை பற்றிய ஆய்வு பல சமூக அடுக்குகளின் மூலம் பரவலாகியது. பதினாறாம் நூற்றாண்டின் சிறந்த தாவரவியலாளர்கள் அனைவருமே டோடோயன்ஸைப் போலவே, முதலில் மருத்துவர்களாகப் பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் தாவரங்களைப் பற்றிய அறிவை மருத்துவ பண்புகளுக்காக மட்டுமல்ல, தங்கள் சொந்த வாழ்க்கை உரிமையிலும் பின்பற்றினர். இந்த போக்குக்கு எதிர்வினையாக பதினாறாம் நூற்றாண்டு முழுவதும் ஐரோப்பிய பல்கலைக்கழகங்களில் தாவரவியல் துறையில் பதவிகள் வந்தன. மேலும் தாவரங்களின் ஆய்வுக்கு அவதானிப்பு, ஆவணங்கள் மற்றும் பரிசோதனைகளின் அறிவியல் அணுகுமுறை பயன்படுத்தப்பட்டது.

ஓட்டோ ப்ரன்ஃபெல்ஸ் தனது தாவரங்களை பதப்படுத்தும் முறையான ஹெர்பேரியத்தை 1530 இல் வெளியிட்டார். அதைத் தொடர்ந்து ஜெரோம் போக் (1539) மற்றும் லியோன்ஹார்ட் ஃபுச்ஸ் (1542) ஆகியோரைத் தொடர்ந்து, கர்ட் ஸ்ப்ரெங்கெல் ஆகியோரை "தாவரவியலின் ஜெர்மன் பிதாக்கள்" என்று அழைப்பார். இந்த மனிதர்கள் அனைவரும் அவர்களின் வாரிசான டோடோயென்ஸை பாதித்தனர்.

துவக்க கால படைப்புகள்

டோடோயன்ஸின் ஆரம்ப படைப்புகள் அண்டவியல் மற்றும் உடலியல் துறைகளில் வெளியிடப்பட்டன. அவரது தானியங்களின் வரலாறு (1552) என்ற படைப்பில் தானியங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் தீவனங்கள் பற்றிய ஒரு கட்டுரை தாவரவியலில் ஒரு புகழ்பெற்ற தொடக்கத்தைக் குறித்தது. 715 படங்களுடன் (1554, 1563) கூடிய அவரது மூலிகை புத்தகம், அவருக்கு முந்தைய ஜெர்மன் தாவரவியலாளர்களின் பாதிப்பால் எழுதப்பட்டது. இதில் உள்ள படங்களில் 515 படங்கள் லியோன்ஹார்ட் ஃபுச்ஸின் க்ரூடெபொக்கிலுள்ள வரைபடங்களிலிருந்து (1543) பெறப்பட்டன. மீதி 200 புதிய வரைபடங்களை பீட்டர் வான் டெர் போர்ச் தி எல்டர் மற்றும் அர்னால்ட் நிக்கோலாய் வெட்டிய மரக்கட்டைகள் மூலம் வரையப்பட்டன.

புத்தக அமைப்பில் புதிய முயற்சி

தாவரங்களை வழக்கமான அகர வரிசைப்படி ஒழுங்கமைக்கும் பாரம்பரிய முறையை விடுத்து, தனது மூலிகைப் புத்தகத்தில் தாவர உலகில் உள்ள தாவரங்களை அவற்றின் பண்புகள் மற்றும் உறவு நெருக்கங்களின் அடிப்படையில் ஆறு குழுக்களாக பிரித்தார். இது விரிவான மருத்துவ மூலிகைகள் குறிப்பாகும்.

மேலும், இது பலரின் பார்வையில், ஒரு மருந்தகத்தை உருவாக்கியது. இந்த புத்தகப் படைப்பும் அதன் பல்வேறு பதிப்புகள் மற்றும் மொழிபெயர்ப்புகளும் 16 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் மிக முக்கியமான தாவரவியல் படைப்பு ஆவணங்களில் ஒன்றாக மாறியது. அதன் பிரபலத்தின் ஒரு பகுதியாக பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் லத்தீன் மொழியைவிட அதில் வட்டார மொழி/உள்ளூர் பிராந்திய மொழியே பயன்படுத்தப்பட்டது.

உலகில் அதிகமாக மொழியாக்கம் செய்த மூலிகைப் புத்தகம்

மூலிகைப் புத்தகம் முதன்முதலில் பிரெஞ்சு மொழியில் 1557 இல் சார்லஸ் டி எல் க்ளூஸ் (Charles de L'Ecluse) என்பவரால் தாவரங்களின் வரலாறு என்ற பெயரில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டது. பின் ஆங்கிலத்தில் 1578 இல் ஹென்றி லைட் என்பவர் ஒரு புதிய மூலிகை அல்லது தாவரங்களின் வரலாறு என்றும் 1583 இல் லத்தீன் மொழியிலும் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது.

ஆங்கிலப் பதிப்பே அந்த மொழியில் ஒரு நிலையான படைப்பாக மாறியது. அவருடைய காலங்களில், இது பைபிளுக்கு அடுத்து உலகில் மிகவும் அதிகமாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட புத்தகம் ஆகும். இது உலகளாவிய புகழ்பெற்ற ஒரு படைப்பாக மாறியது. இரண்டு நூற்றாண்டுகளாக தாவரங்களுக்கு அனைவரும் பயன்படுத்தும் ஒரு குறிப்பு/குறியீட்டுப் புத்தகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

டோடோயன்ஸின் இறப்புக்குப் பின்னரும் திருத்தம்

1583 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட மூலிகைப் புத்தக லத்தீன் பதிப்பு கணிசமான திருத்தம் செய்யப்பட்டதாகும். இது தாவரங்களின் புதிய குடும்பங்களைக் கொண்டிருந்தது. குழுக்களின் எண்ணிக்கையை 6 முதல் 26 வரை என விரிவாக்கியது. அசல் மற்றும் பிறரிடமிருந்து பெற்ற பல புதிய எடுத்துக்காட்டுகளை உள்ளடக்கியது. இந்த புத்தகம், ஜான் ஜெரார்ட் தனது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஹெர்பால் (Herball)(1597) க்கு ஆதாரமாக இதைப் பயன்படுத்தினார்.

தாமஸ் ஜான்சன், தனது 1633 ஹெர்பல் (Herball) பதிப்பின் முன்னுரையில் டோடோயன்ஸின் படைப்புகளின் சர்ச்சைக்குரிய பயன்பாட்டை விளக்குகிறார். லத்தீன் பதிப்பும் மீண்டும் டச்சு மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு 1608 இல் லைடனில் வெளியிடப்பட்டது.

இந்த பதிப்பில் வெளியீட்டாளரின் சகோதரரும் மற்றும் டோடோயன்ஸ் போலவே தாவரவியலாளரும் மருத்துவரும் ஆன ஜோஸ்ட் வான் ராவேலிங்கன் (Joost van Ravelingen) எழுதிய மேலதிக தகவல்களான அமெரிக்க தாவரங்கள் பற்றியும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 1618 மற்றும் 1644 இன் டச்சுப் பதிப்புகள் இந்த 1608 பதிப்பின் மறுபதிப்புகளாக மீண்டும் வந்தன. 1644 பதிப்பில் 1492 பக்கங்கள் மற்றும் 1367 மரக்கட்டை படங்கள் இருந்தன. உலகில் அதிகம் பேசப்பட்ட புத்தகம் டோடோயன்ஸின் மூலிகைப் புத்தகம்தான்.

தாவர இனங்களுக்கு டோடோயன்ஸின் பெயர் சூட்டல்

டோடோனியா என்ற தாவர இனத்திற்கு கார்ல் லின்னேயஸ் "டோடோயன்ஸ்" என்ற இவரின் பெயரரை சூட்டினார். பின்வரும் இனங்கள் அவரின் பெயரில் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

எபிலோபியம் டோடோனாய் ( Epilobium dodonaei)

கோமோக்லாடியா டோடோனேயா(Comocladia dodonaea)

ஃபெலாண்ட்ரியம் டோடோனாய், (Phellandrium dodonaei)

ஹைபரிகம் டோடோனாய், (Hypericum dodonaei)

ஸ்மைர்னியம் டோடோனாய் (Smyrnium dodonaei)

பெலர்கோனியம் டோடோனாய் ( Pelargonium dodonaei)

[ஜூன் 29 - ரெம்பர்ட் டோடோயன்ஸ்-இன் பிறந்தநாள்]