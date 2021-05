அறிவியல் ஆயிரம்: 'இயற்பியல் மானுடவியலின் தந்தை' ஜோஹன் ஃப்ரெட்ரிச் புளூமன்பாக்

By பேரா. சோ. மோகனா | Published on : 11th May 2021 02:09 PM | அ+அ அ- | |