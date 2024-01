அறிவியல் ஆயிரம்: வாயு என்ற சொல்லை உருவாக்கிய ஜான் பாப்டிஸ்டா வான் ஹெல்மாண்ட் (பிளெமிஷ் விஞ்ஞானி)

By பேரா. சோ. மோகனா | Published On : 13th January 2024 03:16 PM | Last Updated : 13th January 2024 03:27 PM | அ+அ அ- |