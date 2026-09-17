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தமிழ்நாட்டு பாரம்பரிய சுற்றுலாவில் பெண்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகள்!

பாரம்பரிய சுற்றுலாத் துறையில் பெண்களுக்கு இருக்கும் வேலைவாய்ப்புகள் பற்றி...

Job Opportunities for Women in Tamil Nadu Heritage Tourism

கோப்புப் படம் - DNS

Published On :

தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரியச் சுற்றுலா, பெண்களின் வேலைவாய்ப்பை விரிவுபடுத்தும் துறையாக அமைய முடியும். தமிழ்நாட்டின் மரபுரிமையில் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட மற்றும் இரும்புக்கால நிலப்பரப்புகள், சங்ககாலக் குடியிருப்புகள், பண்டைய துறைமுகங்கள், கோயில்கள், கல்வெட்டுகள், சிற்பங்கள், அருங்காட்சியகங்கள், நகரங்கள், கைவினைகள் ஆகியவை அடங்குகின்றன. ஆவணப்படுத்துதல், பாதுகாத்தல் மற்றும் விளக்குதல் வேலைவாய்ப்பையும், பெண்களின் பொருளாதார வலிமையையும் உருவாக்கும். பெண்கள் இந்தத் துறையில் நிபுணர்களாகப் பங்கேற்க வேண்டும்.

வேலைவாய்ப்பும் மரபுரிமைச் சுற்றுலாவும்

தொல்லியல் சுற்றுலா, வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது. தகுதியுள்ள பெண்கள் சிறப்புத் தொழில்களில் ஈடுபடலாம்; தொழிற்பயிற்சி மூலம் பிற பெண்களும் மரபுரிமைச் சேவைகளில் பணியாற்றலாம். இதன் மூலம் வருமானமும், தொழில்முனைவுத் திறனும் வளர்கின்றன.

அருங்காட்சியகங்களும் மரபுரிமை விளக்கமும்

பெண்கள் பயிற்சி பெற்ற மரபுரிமை செயற்பாட்டாளர்களாக தொல்லியல் தளங்கள், நினைவுச்சின்னங்கள், கல்வெட்டுகள், தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் மரபுகளைப் பொதுமக்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் விளக்கலாம். பெண்களுக்கு தொல்லியல், வரலாறு, தகவல்தொடர்பு, விளக்கவுரை மற்றும் பார்வையாளர் மேலாண்மை ஆகியவற்றில் பயிற்சி வழங்கப்பட வேண்டும். அருங்காட்சியகங்களில் பெண்கள் கல்வியாளர்கள், சேகரிப்பு, கண்காட்சி, ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் டிஜிட்டல் நிபுணர்களாகப் பணியாற்றலாம்.

டிஜிட்டல் பாதுகாப்பும் தொல்லியலும்

டிஜிட்டல் தொல்லியல் ஜிஐஎஸ், ஜிபிஎஸ், ட்ரோன், போட்டோகிராமெட்ரி, முப்பரிமாண மாதிரியாக்கம், தொலைநுண்ணுணர்வு மற்றும் மெய்நிகர் அருங்காட்சியகத் துறைகளில் வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் முக்கிய தளமாக விளங்குகிறது. வரைபடத் தயாரிப்பு, முப்பரிமாணப் பதிவு, மெய்நிகர் காட்சியமைப்பாளர், டிஜிட்டல் உள்ளடக்கம் மற்றும் தரவு மேலாண்மை பணிகளும் இதனால் உருவாகின்றன. தொல்லியல் பாதுகாப்புத் துறையில் தடுப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் கல், சுடுமண், துணி, காகிதம், உலோகம் ஆகியவற்றில் பெண்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படுவதோடு, மண்பாண்டம், நெசவு, உணவுகள் மற்றும் கைவினைப் பொருள்கள் விற்பனை பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை ஆதரிக்கும்.

பெண்கள் முன்னெடுக்கும் பாரம்பரிய தொழில்முனைவு

பெண்கள் பாரம்பரியச் சுற்றுலா நிறுவனங்கள், தங்குமிடங்கள், உணவு நிறுவனங்கள், கைவினைக் கூட்டுறவு மையங்கள், புகைப்படச் சேவைகள், கலை மற்றும் கட்டடக் கலை பட்டறைகள் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகளை உருவாக்கலாம். சுயஉதவிக் குழுக்கள் உணவு, கைவினை, தங்குமிடம் மற்றும் பண்பாட்டு அனுபவங்களை நடத்தி சுற்றுலா வருவாயை உள்ளூர் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதோடு மண்பாண்டம், நெசவு, சிற்பம், பனைஓலை மரபுகள் மற்றும் உணவு செய்முறை செயல்விளக்கங்கள், பட்டறைகள் மற்றும் இணையவழி விற்பனையகங்களாக மாற்றப்படலாம். தொல்பொருள்களுக்கும், தொல்லியல் கருப்பொருளால் உருவாக்கப்படும் நவீனப் பொருள்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு தெளிவாகப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

டிஜிட்டல் தொழில்முனைதலும் கல்வியும்

பெண்கள் பாரம்பரியக் கல்வியாளர்களாக தொல்லியல் கழகங்கள், மரபுரிமை நடைபயணங்கள், அருங்காட்சியகக் கற்றல், மண்பாண்ட செய்முறை பயிற்சிகள் மற்றும் உள்ளூர் வரலாற்று சுற்றுலா திட்டங்களை ஏற்று நடத்தலாம். டிஜிட்டல் தளங்கள் இணையவழிப் பாடங்கள், மெய்நிகர் சுற்றுப்பயணங்கள், பாட்காஸ்ட்கள், வலைப்பதிவுகள், வரைபடங்கள் மற்றும் கைவினைச் சேவைகளை வழங்கி தேசிய, சர்வதேச பார்வையாளர்களை அடைய உதவும்.

பெண்களுக்கான பாரம்பரியத் திறன் திட்டம்

அடிப்படை, தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில்முறை நிலைகளில் பயிற்சி வழங்கும் திட்டம் உருவாக்கப்பட வேண்டும். இதில் பாரம்பரிய விழிப்புணர்வு, சுற்றுலா, டிஜிட்டல் கல்வியறிவு, ஜிஐஎஸ், புகைப்படம், பாதுகாப்பு, தொல்லியல் பதிவு, போட்டோகிராமெட்ரி, ஆவணக் காப்பகம், பாரம்பரிய மேலாண்மை, தொழில்முனைவு மற்றும் அருங்காட்சியகக் கல்வி இடம்பெற வேண்டும். தொழிற்பயிற்சி மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கத்தக்க பாடத்திட்டங்கள் வேலைவாய்ப்புத் திறனை உயர்த்தி, பருவகால வேலைவாய்ப்பைக் உயர்த்த உதவும்.

பாதுகாப்பு, மாவட்ட வளர்ச்சி மற்றும் தொழில்முனைவு

பெண்களுக்கு போக்குவரத்து, சுகாதாரம், குறைதீர் வசதிகள் மற்றும் களப்பணிக்கான பாதுகாப்பான தங்குமிடம் தேவை. வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தஞ்சாவூர், மதுரை, திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், மாமல்லபுரம், கங்கைகொண்ட சோழபுரம் உள்ளிட்ட  இடங்களில் பாரம்பரிய வளங்கள், சுற்றுலா, திறன்கள், தொழில்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளை அடையாளம் காணலாம். இது உள்ளூர் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும். கல்வி, திறன், வேலைவாய்ப்பு, தொழில்முனைவு என்ற பாதை பெண்களை வழிகாட்டிகள், விளக்குநர்கள், நிறுவன உரிமையாளர்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குநர்களாக முன்னேற்றும்.

பெண்களே முதன்மைப் பயனாளிகள்

தொல்லியல், சுற்றுலா, தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு, கல்வி, பாரம்பரிய அறிவு, தொழில்முனைவு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பொருளாதார வலிமையை வழங்க முடியும். பெண்கள் தொல்லியலாளர்கள், விளக்குநர்கள், கல்வியாளர்கள், பாதுகாப்பு நிபுணர்கள், டிஜிட்டல் நிபுணர்கள், சுற்றுலா மேலாளர்கள், கைவினைஞர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர்களாகப் பணியாற்றலாம்; கிராமப்புறப் பெண்கள் இல்லத் தங்குமிடம், உணவு மற்றும் கைவினைப் பொருள்கள் விற்பனை மூலம் பயன்பெறலாம். மரபுரிமைச் சுற்றுலா, பெண்களுக்கு அறிவு, திறன், வேலைவாய்ப்பு, தொழில்முனைவு மற்றும் பொருளாதார வாய்ப்புகளை வழங்க முடியும். பெண்கள் திறமையான தொழில்முறை நிபுணர்கள், தொழில்முனைவோர் என நிலையான சுற்றுலாவின் பயனாளிகளாக உயர வழிவகை செய்கிறது.

(கட்டுரையாளர் - உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை)

தொடர்புக்கு: Iniyane@gmail.com

Summary

Job Opportunities for Women in Tamil Nadu Heritage Tourism

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