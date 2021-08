குடியுரிமையல்ல, குடியமர்த்தல்! இலங்கைத் தமிழ் அகதிகள் மேம்பாட்டிற்கு நிதி ஒதுக்கியது குறித்த தலையங்கம்

By ஆசிரியர் | Published on : 28th August 2021 07:18 AM | அ+அ அ- | |